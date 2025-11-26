Roberto Durán, primer Master Sommelier español: "En Asia hay mercado y los vinos de Toro pueden ser una alternativa a los de zonas clásicas"

Tras catar cerca de medio centenar de vinos, Roberto Durán Herrera, primer Master Sommelier español y, en la actualidad, "Head sommelier" de dos restaurantes en Singapur del prestigioso chef francés, Jöel Robuchon, valoró positivamente la evolución de los tintos de la Denominación de Origen y animó al Consejo Regulador a "salir fuera" para alcanzar un mejor posicionamiento de los tintos toresanos en mercados emergentes y con gran potencial como el asiático.

Destacó Durán que, en la actualidad, las bodegas de Toro siguen una "clara tendencia" hacia la elaboración de "vinos más frescos y fluidos, pero buscando finura", dirección que, en su opinión, es la "correcta" porque, en ocasiones, "tanta extracción y tanto alcohol", matices que hace años caracterizaban a los tintos de la zona, "no te dejan disfrutar de una buena botella de vino".

Por otra parte, se refirió a la variedad autóctona Tinta de Toro y resaltó su diferente "tipicidad" en comparación con otras tempranillo. De hecho, en su opinión, la Tinta de Toro "no aporta tanta sensación de fruta roja", sino que añade matices de "fruta más azul y madura" como pueden ser las moras o los arándanos" .

Patrimonio de la Humanidad

El primer Master Sommelier español también destacó la importancia de proteger los viñedos prefiloxéricos en pie franco que se conservan en la Denominación de Origen y deslizó la posibilidad de "buscar una colaboración" con la Unesco para que sean declarados Patrimonio de la Humanidad.

De hecho, destacó que es probable que Toro sea la Denominación de Origen que conserva más viñedos en pie franco del mundo, lo que abre la puerta a un "discurso" que puede ayudar a la hora de "salir a vender" los vinos de la zona.

Ante la apuesta que el Consejo Regulador ha realizado este año por la promoción para incrementar las ventas en el sudeste asiático, Durán reconoció que "hay mercado" y que los vinos de Toro "pueden ser una alternativa" a los que proceden de otras "zonas clásicas" por "su estructura".

Roberto Durán, en el cento, posa con otros expertos con los que cató los vinos de Toro. / M. J. C.

No obstante, remarcó que en el mercado asiático "hay mucho trabajo por hacer y queda un largo camino por recorrer", no solo en el caso de Toro sino en el del vino que se produce en España, por lo que apostó por aumentar la inversión y "por salir fuera" para mostrar "lo que se está haciendo".

En este punto, matizó que los consumidores asiáticos de entre 27 y 40 años son personas con una "mente abierta", que están dispuestas a probar vinos de diferentes zonas de producción y que "buscan calidad y tipicidad".

Este es el camino que, en su opinión, deben seguir los vinos de Toro y que tendría que complementarse con una mayor inversión en la formación de los sumilleres de diferentes países del mercado asiático.

Por último, Durán resaltó que en la actualidad los vinos de Toro pueden "competir" con los que se elaboran en otras zonas productoras del mundo, aunque para conseguirlo es necesario "reconducir" su posicionamiento y, sobre todo, "salir fuera" para reforzar su conocimiento.