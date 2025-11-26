Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En el convento de San José

Presentan en Toro el libro "Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo"

La monja y biblista Pilar Huerta hablará de su publicación el domingo 30 a las 18.00 horas

Cartel que anuncia la presentación del libro &quot;Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo&quot; en Toro.

Cartel que anuncia la presentación del libro "Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo" en Toro. / Cedida.

Carmen Toro

La carmelita y biblista Pilar Huerta Román presentará el domingo en Toro su último libro, titulado "Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo".

La presentación tendrá lugar el día 30 de noviembre, a las 18.00 h, en el Convento de San José.

Publicado por "Sal Terrae", el libro aborda "la ansiedad moderna y la autodefensa constante que caracteriza nuestra época, ofreciendo una propuesta que invita a la vulnerabilidad y a vivir la fe a la intemperie y sin armadura".

El libro "rompe" con la imagen de una mística alejada de la realidad para plantear una tesis provocadora: la verdadera experiencia de Dios exige "quitarse las sandalias" de las defensas personales.

En él, Huerta conecta la tradición espiritual del Carmelo Descalzo —plasmada en figuras como santa Teresa de Jesús y sor Isabel de la Trinidad— con el mensaje bíblico de San Pablo y los "desafíos" del mundo actual.

El resultado es una "propuesta de fe profundamente encarnada que busca reconciliarnos con nuestra propia humanidad".

"Teología descalza" es, ante todo, una "invitación a reestrenar" la experiencia de los grandes místicos, dejándose "descalzar el alma" para ser "dócil a la fuerza transformadora del Espíritu".

La autora ofrece un mapa para quienes "buscan vivir una vida teologal intensa, habitando el presente como el único lugar real de encuentro con Dios".

"Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo" se trata de la quinta publicación de Pilar Huerta.

Roberto Durán, primer Master Sommelier español: "En Asia hay mercado y los vinos de Toro pueden ser una alternativa a los de zonas clásicas"

Toro refirma su compromiso con la atención y la protección de las víctimas de la violencia de género

Convocan una concentración en Villardondiego contra las macroplantas de biogás en el Alfoz de Toro

Alumnos del IES González Allende de Toro se forman en prevención de violencia de género

"Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" solicita una reunión y el posicionamiento público de la diputada provincial Natalia Ucero ante los proyectos de plantas en el Alfoz de Toro

Avances en la modernización del canal San José de Toro: adjudicaciones y plazos de obra

Emoción y solidaridad en Toro: "La Mayor" fusiona arte y música contra el cáncer en el último concierto de Santa Cecilia

