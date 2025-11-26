En el convento de San José
Presentan en Toro el libro "Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo"
La monja y biblista Pilar Huerta hablará de su publicación el domingo 30 a las 18.00 horas
La carmelita y biblista Pilar Huerta Román presentará el domingo en Toro su último libro, titulado "Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo".
La presentación tendrá lugar el día 30 de noviembre, a las 18.00 h, en el Convento de San José.
Publicado por "Sal Terrae", el libro aborda "la ansiedad moderna y la autodefensa constante que caracteriza nuestra época, ofreciendo una propuesta que invita a la vulnerabilidad y a vivir la fe a la intemperie y sin armadura".
El libro "rompe" con la imagen de una mística alejada de la realidad para plantear una tesis provocadora: la verdadera experiencia de Dios exige "quitarse las sandalias" de las defensas personales.
En él, Huerta conecta la tradición espiritual del Carmelo Descalzo —plasmada en figuras como santa Teresa de Jesús y sor Isabel de la Trinidad— con el mensaje bíblico de San Pablo y los "desafíos" del mundo actual.
El resultado es una "propuesta de fe profundamente encarnada que busca reconciliarnos con nuestra propia humanidad".
"Teología descalza" es, ante todo, una "invitación a reestrenar" la experiencia de los grandes místicos, dejándose "descalzar el alma" para ser "dócil a la fuerza transformadora del Espíritu".
La autora ofrece un mapa para quienes "buscan vivir una vida teologal intensa, habitando el presente como el único lugar real de encuentro con Dios".
"Teología descalza. Mis reflexiones en el Carmelo" se trata de la quinta publicación de Pilar Huerta.
