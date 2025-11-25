Toro refirma su compromiso con la atención y la protección de las víctimas de la violencia de género

Con la lectura de un manifiesto y un respetuoso minuto de silencio, seguido de un aplauso, Toro ha conmemorado este martes 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ha reafirmado su compromiso con la lucha frente cualquier forma de maltrato machista.

El patio del palacio de los Condes de Requena fue el lugar elegido por el Ayuntamiento para celebrar el acto institucional, al que se sumaron la alcaldesa, Ángeles Medina, concejales, trabajadores municipales y vecinos de la ciudad.

La concejala del equipo de Gobierno, María Velasco, fue la encargada de leer el manifiesto, con el que el Ayuntamiento de Toro reafirmó su rotundo rechazo a todas las formas de violencia machista.

Y es que, como recalcó Velasco, “esta violencia, estructural y profundamente arraigada, constituye la expresión más cruel de la desigualdad”, además de vulnerar derechos fundamentales como la vida, la libertad, la integridad física y moral, la igualdad y la dignidad de mujeres y niñas.

Además, como expuso, el Ayuntamiento de Toro comparte la necesidad de incorporar un enfoque interseccional que garantice una atención adecuada a todas las víctimas, sin excepción.

Por otra parte, Velasco incidió en el que, a lo largo del presente año, España ha reforzado su compromiso con la erradicación de la violencia machista mediante avances legislativos y políticas públicas, tales como la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que amplía y actualiza las medidas vigentes, refuerza la formación especializada, mejora la atención a colectivos vulnerables y reconoce expresamente formas de violencia como la económica, la digital, la vicaria o la trata con fines de explotación sexual.

Esta hoja de ruta renovada, como puntualizó la concejala, “constituye un compromiso firme que guía también la acción de instituciones locales” como el Ayuntamiento de Toro.

Del mismo modo, incidió en la importancia de promover nuevas normas para proteger a los menores en los entornos digitales, combatir la trata y reconocer la violencia vicaria como una forma específica de violencia machista.

Este conjunto de medidas, junto a la implantación de los Puntos Violeta y los esfuerzos de cooperación internacional, , “refuerzan una respuesta global y coordinada” contra la violencia machista.

Los participantes en el acto institucional guardan un minuto de silencio. / M. J. C.

Por otra parte, Velasco recordó que, a nivel internacional, España mantiene su compromiso con el Convenio de Estambul, aunque también ha reforzado la protección de mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencia de género o sexual, y se ha consolidado la coordinación para atender a mujeres españolas fuera del país.

A renglón seguido, resaltó que el Ayuntamiento de Toro se une a la voluntad de seguir impulsado la sensibilización, la prevención y la atención integral a las víctimas de la violencia machista, al margen de reafirmar el compromiso de la institución a la hora de cooperar en la aplicación del Pacto de Estado y de garantizar los recursos que permitan proteger a las víctimas y reparar su dignidad.

La concejala también agradeció públicamente la labor de todas las instituciones involucradas en la lucha contra la violencia machista, en alusión a la Policía Local, Guardia Civil, Servicios Sociales y profesionales locales que colaboran en la protección y la atención a las víctimas, cuyo compromiso es “imprescindible” para “avanzar hacia una ciudad femenina, justa, libre de violencias y segura para todas las mujeres”.

Velasco cerró la lectura del manifiesto rindiendo un homenaje a todas las mujeres y niños que son víctimas de la violencia de género, a las que trasladó la solidaridad del Ayuntamiento con sus familias y con todas las supervivientes.

Acto seguido, los participantes en el acto institucional guardaron un emotivo minuto de silencio, roto por un aplauso en homenaje a todas las mujeres que son o han sido víctimas de la violencia machista.