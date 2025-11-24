"Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" solicita una reunión y el posicionamiento público de la diputada provincial Natalia Ucero ante los proyectos de plantas en el Alfoz de Toro

La plataforma ciudadana "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" ha solicitado "apoyo y un posicionamiento público" a la diputada toresana Natalia Ucero para "frenar la instalación" de macroplantas de biogás en la comarca y para "defender a la ciudadanía de Toro y su alfoz de la grave problemática asociada" a estas industrias.

El colectivo ha solicitado, través del registro electrónico, una reunión con la también concejala en el Ayuntamiento de Toro, además de diputada provincial de Asistencia a Municipios y senadora, según han informado en un comunicado.

"Aprovechando que, además, votó a favor de la moción de urgencia" para frenar la instalación de este tipo de industrias que se aprobó en Pleno en el Ayuntamiento de Toro el pasado 30 de octubre, desde la Plataforma Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo se le ha solicitado que "traslade esta problemática" al alcalde de Villardondiego, el popular Sergio del Teso, al que la plataforma ciudadana "ya le ha solicitado dos reuniones", según aseguran.

Asimismo, desde la Plataforma, han pedido a Ucero que haga extensivo a su partido el traslado de la "problemática" y el "rechazo social" existente en el Alfoz de Toro.

La Plataforma Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo está formada por ciudadanos, asociaciones y organizaciones, y surgió el pasado mes de julio tras el anuncio, publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, de información pública relativa a la solicitud de autorización ambiental y estudio de impacto ambiental del proyecto de una macroplanta de biogás en el término municipal de Villardondiego, promovida por Biorig Energy.

La plataforma lleva "meses trabajando para evitar la instalación" de macroplantas de biogás en Villardondiego y en Toro —donde ha entrado un nuevo proyecto recientemente—.

La instalación de estas infraestructuras —a escasa distancia de Pozoantiguo, Villardondiego, Villavendimio, Tagarabuena y Toro— "acarrearía un mayor riesgo de contaminación para la zona, con una mayor exposición a dolores de cabeza, fatiga, cáncer y enfermedades respiratorias y cardiovasculares, como asma, diabetes, etc", han denunciado en un comunicado emitido por la plataforma.

Además, señalan que "generaría un deterioro de la imagen de la comarca", asociada a la agricultura y a un sector vitivinícola con proyección internacional, "e iría asociada al peligro de vertidos contaminantes".

Desde el colectivo, también han remarcado que las macroplantas proyectadas en Villardondiego y Toro acarrearían, además, el "trasiego constante" de camiones que transportarían purines, estiércoles, residuos agroalimentarios, lodos de depuradora y otros residuos industriales. Una circulación que generaría "un riesgo de accidentes de tráfico" en las carreteras, "con un riesgo de contaminación asociado".

"Los restos del proceso (el llamado digestato) se almacenarían en balsas de enorme tamaño y después se esparcirían en nuestros campos. Esta situación llevaría asociada, además, una depreciación de las viviendas y contribuiría a la despoblación", han concluido desde la Plataforma Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo.