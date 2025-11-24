Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Convocan una concentración en Villardondiego contra las macroplantas de biogás en el Alfoz de Toro

El acto tendrá lugar el domingo 30 de noviembre a las 12.00 horas

Recogida de firmas contra el proyecto de planta de biogás llevada a cabo recientemente en Toro.

Carmen Toro

La plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" ha convocado una concentración contra la instalación de macroplantas de biogás en el Alfoz de Toro.

El acto tendrá lugar en la plaza Mayor de Villardondiego el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 12.00 horas.

Desde la plataforma ciudadana, convocan a todos los ciudadanos a sumarse a esta concentración para "defender el territorio" y mostrar el rechazo a las industrias proyectadas en la zona.

Convocan una concentración en Villardondiego contra las macroplantas de biogás en el Alfoz de Toro

