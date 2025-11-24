Convocan una concentración en Villardondiego contra las macroplantas de biogás en el Alfoz de Toro

La plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" ha convocado una concentración contra la instalación de macroplantas de biogás en el Alfoz de Toro.

El acto tendrá lugar en la plaza Mayor de Villardondiego el próximo domingo, 30 de noviembre, a las 12.00 horas.

Desde la plataforma ciudadana, convocan a todos los ciudadanos a sumarse a esta concentración para "defender el territorio" y mostrar el rechazo a las industrias proyectadas en la zona.