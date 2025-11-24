Avances en la modernización del canal San José de Toro: adjudicaciones y plazos de obra

La comunidad de regantes del canal de San José ha expuesto en la asamblea general celebrada en el Ayuntamiento de Toro los avances del proyecto de modernización de la infraestructura de riego, así como las previsiones de finalización de las obras.

La técnico de la comunidad de regantes, Almudena Fernández, explicó a los regantes los plazos previstos para la ejecución de las obras de modernización de la infraestructura y el presupuesto por el que han sido adjudicadas.

Destacó la técnico que las obras serán ejecutadas en dos fases. La que acometerá el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) ha sido adjudicada por 3.646.000 euros y las obras se centrarán en la adecuación de las tomas de agua para el riego, la construcción de la estación de bombeo y la línea de alta tensión. El plazo de ejecución es de 12 meses.

De otro lado, la fase que desarrollará la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) comprende la adecuación de la red de riego y su telecontrol, la línea de baja tensión y una instalación fotovoltaica, obras que han sido adjudicadas por 9.931.000 euros y el plazo de ejecución es de 18 meses.

Por su parte, la comunidad de regantes ejecutará el aval para las obras, del que podrá disponer mediante las certificaciones y en la cuota de participación que le corresponde, es decir, el 32,4%.

En principio, las obras concluirán en marzo de 2027 y no se han presentado "alegaciones significativas" al proyecto de modernización redactado por los técnicos y que supondrá un salto cualitativo en el riego de las parcelas que pertenecen a los comuneros del canal San José.

Las obras, como recordó Fernández ya se han iniciado en el primero de los sectores en los que se ha dividido el canal, en el tramo comprendido entre la capital zamorana y Villaralbo.