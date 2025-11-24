Alumnos del IES González Allende de Toro se forman en prevención de violencia de género

El instituto de Educación Secundaria González Allende de Toro ha acogido este lunes un taller sobre identificación y prevención de la violencia de género, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer mañana, 25 de noviembre.

Precisamente, ese ha sido el eje central de la jornada, en la que se ha explicado a los alumnos de primer curso de Bachillerato y de primer y segundo curso del ciclo formativo superior de Comercio Internacional diversos aspectos para que sepan discernir la distinción de por qué es violencia de género "porque, por definición, es una violencia ejercida del hombre hacia la mujer" ya que la idea generalizada de los alumnos "es que es hacia cualquier género", explicaba una de las responsables.

Asimismo, las profesionales se han centrado en hablar del consentimiento, a la hora de mantener relaciones o, yendo de lo general a lo más particular, a la hora de darle un abrazo a otra persona o "cogerle algo a algún amigo".

Para ayudar a los jóvenes a que puedan identificar las diferentes situaciones, han llevado a cabo un juego de tarjetas, simulando los colores de un semáforo, en el que el rojo simbolizaba "algo que no harían"; el amarillo, el que les genera "dudas", y el verde, algo que sí harían sin mayor problema.

Así, se les han puesto ejemplos "cotidianos" para ellos, como publicar en redes sociales una fotografía en la que aparezcan más personas sin pedirles permiso a estas. En este caso, la tarjeta más utilizada ha sido la amarilla, lo que les ha hecho "reflexionar" sobre las diferentes respuestas que daban.

La jornada ha estado impartida por las expertas expertas Cristina Fernández Pérez y Sara Corredera Fernández, de la Fundación Plan B, y ha sido promovida por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toro, que lidera María Velasco.

Lectura del Manifiesto

Por otro lado, mañana, 25N, tendrá lugar la lectura pública del Manifiesto de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que, este año, se trasladará al edificio del palacio de Condes de Requena, "centro neurálgico" del Ayuntamiento, con el objetivo de dar a los trabajadores municipales la posibilidad de unirse, así como a todos aquellos vecinos que también quieran hacerlo, según ha explicado la edil responsable del área, María Velasco, que será la encargada de hacer la lectura a las 14.00 horas.