El vino, un sector inclusivo en Toro para las personas sordas

El vino no es solo una bebida con la que se maridan encuentros familiares y con amigos, ya que también contribuye a la socialización y, en los municipios de la Denominación de Origen Toro, es un pilar de su economía y un yacimiento de empleo.

Con el objetivo de mostrar las diversas opciones de empleabilidad sin barreras que ofrece el sector vitivinícola, Bodegas Palacio de Villachica ha acogido una visita de personas sordas de Castilla y León.

La trabajadora, Soraya Guerra, recibió a los participantes en la iniciativa, que recalaron en las instalaciones de la bodega desde distintos puntos de Zamora, León, Ávila, Valladolid o Salamanca, acompañados por dos intérpretes de lengua de signos.

La propuesta de realizar la visita partió de la propia bodega que contactó con la Asociación de Personas Sordas de Zamora que, a su vez, la divulgó entre otros colectivos que trabajan con personas sordas en la comunidad. En concreto, la iniciativa se enmarca en un programa de inserción sociolaboral que explora las diferentes alternativas de trabajo para personas con discapacidad auditiva.

Durante la recepción de los 22 participantes, Guerra destacó que el sector del vino ofrece diferentes opciones para su inclusión laboral y, a modo de ejemplo, remarcó que las épocas del año en las que las bodegas precisan más personal coinciden con aquellas en las que es necesario realizar diferentes labores en el campo, en alusión a la poda de los viñedos y la campaña de vendimia, en la que se recolectan las uvas en las parcelas y se eligen los mejores racimos en la mesa de selección.

Participanten en la visita atienden a las explicaciones de Guerra y de la intérprete. / M. J. C.

Del mismo modo, precisó que personas sordas también podrían realizar otras funciones dentro de una bodega tales como trabajar en la línea de etiquetado o en la de recepción de mercancías como cajas, botellas y otros materiales necesarios para culminar el proceso de elaboración y comercialización del vino.

Además, recalcó que las bodegas también precisan más personal en campañas especiales como la Navidad para preparar pedidos ante la mayor demanda de botellas de vino para celebrar las fiestas. Invitó Guerra a los participantes en la visita a explorar las diferentes oportunidades laborales que les brinda el sector del vino, que definió como "muy bonito".

Por su parte, Cristina Lobo, técnico de la Asociación de Personas Sordas de Zamora, reiteró que la visita realizada a Bodegas Palacio de Villachica forma parte de un programa regional de inserción sociolaboral para personas con discapacidad, que permitió a los participantes conocer las diferentes opciones de trabajo en el sector vitivinícola. Asimismo, recordó que este tipo de iniciativas no solo contribuyen a favorecer la inserción laboral de personas sordas, ya que también derriban barreras y ayudan a su socialización.

Durante la visita, los participantes conocieron la historia de Bodegas Palacio de Villachica, que elabora vinos amparados por el sello de calidad de tres Denominaciones de Origen: Toro, Ribera de Duero y Rioja.

Acto seguido, recorrieron las instalaciones y pudieron conocer el proceso de elaboración del vino, desde su origen, el viñedo, hasta la copa, además de degustar los que elabora la bodega en una cata, durante la que también pudieron probar quesos de la tierra.

En definitiva, la visita sirvió para que los participantes se acercaran a un sector que ofrece diversas alternativas de empleo para personas sordas, oportunidades laborales que también favorecen la inclusión social.