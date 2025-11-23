Emoción y solidaridad en Toro: "La Mayor" fusiona arte y música contra el cáncer en el último concierto de Santa Cecilia

La Asociación Musical "La Mayor" ha sido la encargada de clausurar este domingo los actos organizados en Toro para honrar a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un emotivo concierto ofrecido en el Teatro Latorre a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

Los toresanos respondieron a la llamada con la solidaridad y acudieron al Teatro Latorre para disfrutar del repertorio musical que interpretó "La Mayor" y para colaborar con la iniciativa benéfica, ya que todo el dinero recaudado con la venta de entradas será donado a la AECC de Toro, que lo destinará a la ingente labor que realiza con los enfermos oncológicos y sus familias.

Los integrantes de "La Mayor" interpretan una de las canciones del repertorio. / M. J. C.

La presidenta de la AECC de Toro, Cristina Alvaredo, fue la encargada de dar la bienvenida al público y agradeció la "bonita iniciativa" promovida por "La Mayor" y por su director, José Manuel Chillón.

Además, reconoció el apoyo de la artista Ele Pozas, por aportar su arte de forma altruista al concierto y agradeció el trabajo de los voluntarios que "hacen posibles todas nuestras acciones". Del mismo modo destacó la colaboración del Ayuntamiento y del Consejo Regulador de la Denominación de Origen, así como de los trabajadores del Teatro Latorre.

Tras estas primeras palabras de bienvenida arrancó el concierto, durante el que las voces de "La Mayor" interpretaron canciones como "La quiero a morir" o "Si me das a elegir".

Acto seguido, la artista Ele Pozas, que también forma parte de "La Mayor", mostró en directo su talento y durante la interpretación de la canción "Solo pienso en ti" pintó un cuadro que fue subastado con el fin de recaudar más fondos para la AECC.

Ele Pozas pinta en directo el cuadro mientras "La Mayor" interpreta "Solo pienso en ti" / M. J. C.

En pocos minutos, Pozas plasmó sobre un lienzo un corazón que enmarcaba el rostro de dos enamorados paseando por la plaza de San Francisco de Toro, con el templete al fondo.

Tras este emotivo momento, prosiguió el concierto durante el que, bajo la dirección de Chillón, los integrantes de "La Mayor" deleitaron al público con la interpretación de otras canciones como "Va todo al ganador" o una emotiva versión de "Palabras para Julia".

Emoción, arte y música se fusionaron en el último concierto de Santa Cecilia, que puso en valor la extensa tradición musical que atesora la ciudad y, sobre todo, el espíritu solidario de una ciudad unida en la lucha contra el cáncer.

Concierto de La Rondalla

En los actos organizados con motivo de la festividad de Santa Cecilia, también ha participado la agrupación musical de pulso y púa "Amigos del Arte", más conocida como "La Rondalla", que el pasado sábado ofreció un concierto en el Teatro Latorre, en el que también colaboró la Rondalla "Villa de Osorno".

Durante el recital, el público vibró con un variado repertorio integrado por pasodobles, zarzuela o bandas sonoras y dos obras que ambas agrupaciones interpretaron conjuntamente: "Recuerdos de la Alhambra" y "Carrascosa".

Por otra parte, el compositor toresano David Rivas ha ocupado un papel destacado en la celebración de Santa Cecilia, al ser protagonista de la exposición "Imágenes que suenan", que recopila las portadas de sus obras, y porque varias de sus composiciones sonaron en el concierto monográfico ofrecido por la Banda de Música La Lira en honor de la patrona de los músicos.