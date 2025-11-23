El canal Toro-Zamora solicita a la CHD el adelanto de las campañas de riego para obtener cosechas más productivas

La comunidad de regantes del canal Toro-Zamora solicitará por escrito a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) que las campañas de riego no se limiten al periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre como hasta ahora, ya que determinados cultivos precisan agua antes y después de las citadas fechas.

Así lo expuso este domingo el presidente de la comunidad, Pedro Pablo Ballesteros, en la asamblea general celebrada en la estación de bombeo de Monte la Reina, en la que se abordaron otros asuntos de interés para los regantes.

Sobre la petición que la comunidad trasladará a la CHD, Ballesteros destacó que el objetivo es que las campañas se adapten a las necesidades de los agricultores.

En este sentido, precisó que los profesionales del campo son partidarios de la "siembra temprana" en las parcelas de la zona regable porque redunda en una mayor rentabilidad y en unas cosechas más productivas.

Por este motivo, los regantes del canal Toro-Zamora avalan la petición del adelanto de la campaña y que se prolongue después del 30 de septiembre porque, con la modernización, los agricultores también apuestan por otros cultivos que requieren un riego más allá de la fecha establecida hasta ahora para el fin de la temporada.

Ballesteros, en el centro, se dirige a los regantes presentes en la asamblea. / M. J. C.

Además, Ballesteros defendió que la petición que la comunidad trasladará a la CHD "nos corresponde por derecho" ya que, como puntualizó, aquellos canales que han acometido obras de modernización "hacen uso del agua antes que nosotros", al igual que los usuarios particulares que utilizan tomas directas del río.

De hecho, recordó que en reiteradas ocasiones ha solicitado a la CHD que exponga en las juntas de explotación, no solo el consumo de agua de las comunidades de regantes, sino que también muestre las cifras de usuarios particulares.

Otro de los puntos abordados en la asamblea fue la amortización de las obras de modernización, para la que la cuota se mantiene en 170 euros por hectárea, que incluye también la aportación de los regantes para sufragar el coste de las placas solares para autoconsumo de la comunidad.

Para sufragar los gastos fijos del canal se ha fijado una cuota de 25 euros por hectárea. La que se abona a la CHD asciende a 42 euros por hectárea, que a partir de ahora será incluida en el recibo de gastos generales. En cuanto al gasto por metro cúbico, Ballesteros apuntó que se mantiene en cifras similares al pasado año, 0,045 euros.

Además, subrayó que la pasada campaña discurrió sin complicaciones al poder disponer de la máxima dotación de agua, 6.000 metros cúbicos por hectárea, aunque solicitó disculpas a aquellos regantes que pudieron verse afectados por averías y reventones de tuberías y que los trabajadores de la comunidad trataron de subsanar con la mayor celeridad posible, especialmente en los puntos álgidos de la campaña.

De otro lado, Ballesteros solicitó públicamente "responsabilidad" a los regantes a la hora de solicitar los riegos para que "no pidan horas que no consuman". Por este motivo, anunció que el 26 de noviembre se reunirá el jurado de riego ante el que comparecerán regantes que "están pagando unas horas que no son razonables" y subrayó que la comunidad de regantes "no tiene el afán de recaudar, sino de hacer un buen uso de la infraestructura y dar un buen servicio a los comuneros".