El jefe de la Policía Local de Toro, condecorado con la Medalla de Plata al Mérito

El jefe de la Policía Local de Toro, Ramón Gómez de Córdoba, recibió ayer en León la Medalla de Plata al Mérito de la Policía Local que otorga la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

Gómez ha recibido la condecoración "ex aequo" con un subinspector y un inspector de los Cuerpos de las Policías Municipales de Valladolid y Zamora, en reconocimiento a la labor de investigación y colaboración mutua que, el pasado mes de mayo, permitió la identificación y denuncia de un individuo relacionado con "multitud de delitos contra el patrimonio", según publica el Boletín Oficial de Castilla y León.

Concretamente, el trabajo desarrollado conjuntamente entre los tres cuerpos policiales desembocó en la identificación del autor de un grafiti que apareció en el frontón de la piscina municipal de Toro el pasado mayo.

"Todo empezó con una jornada de formación en la que participé en Valladolid", explica Gómez, que conoció allí a un policía calígrafo con quien siguió en contacto después.

Un "seguimiento" policial permitió identificar a los autores de pintadas aparecidas en Toro porque "habíamos visto que pueden hacer ese tipo de vandalismo en otras ciudades y va quedando registrado".

A base de enviar fotografías y documentos a los compañeros de Zamora y Valladolid, "dio frutos, resultó que en Zamora ya lo habían identificado y nos abrió muchas puertas porque, a partir de ahí, juntamos" todo el material, que se envió al calígrafo de Valladolid, quien realizó el peritaje y, "al final, se pudo conseguir", explica el jefe de la Policía de Toro.

El agradecimiento de la Junta viene "ya no por el éxito de la operación, sino por el trabajo conjunto" que pretenden fomentar entre Policías Locales.

El jefe del Cuerpo toresano se ha mostrado "muy contento" por el reconocimiento hecho a todos los compañeros condecorados y ha destacado también que todos los agentes de la plantilla "aportan el granito de arena".

Por otro lado, en el acto, que se celebró en el Auditorio Ciudad de León, también tuvo lugar la entrega de los diplomas a los nuevos agentes que se incorporaron el pasado mes de julio a la plantilla de la Policía Local de Toro.