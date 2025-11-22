El Bus del Vino retoma sus incursiones en el corazón de la Ruta enoturisítica de Toro

El Bus del Vino ha recalado de nuevo este sábado en la Ruta del Vino de Toro para mostrar a los participantes en el viaje, que partió desde la capital zamorana, los numerosos recursos enoturísticos que atesora la Denominación de Origen.

La Ruta del Vino ha decidido retomar esta iniciativa, que propone a los viajeros disfrutar de una experiencia que combina vino, gastronomía e historia, para divulgar la esencia del recorrido enoturístico y poner en valor la extensa tradición vitivinícola de Toro.

Durante la visita celebrada este sábado, los participantes recorrieron las instalaciones de dos bodegas que forman parte de la Ruta del Vino y degustar platos de la gastronomía local en un restaurante de Morales de Toro.

El municipio vallisoletano de San Román de Hornija fue el punto de partida del recorrido, durante el que los visitantes pudieron conocer su valioso patrimonio histórico.

Acto seguido, los participantes se dirigieron a las instalaciones de Bodegas y Viñedos Elías Mora, en las que pudieron conocer el proceso completo de elaboración del vino, desde el viñedo hasta la copa. Además, compartieron una cata dirigida de los diferentes vinos que elabora la bodega.

Tras esta primera parada, el Bus del Vino trasladó a los participantes a Morales de Toro, donde degustaron el menú de cocina tradicional, elaborado con productos locales, preparado por el restaurante "La Panera".

Ya por la tarde, los viajeros conocieron las instalaciones y el museo de Bodegas Fariña, una de las industrias vinícolas que a lo largo de los últimos años ha realizado una decidida apuesta por la innovación y por divulgar la cultura del vino.

El Bus del Vino forma parte de las acciones que la Ruta del Vino de Toro desarrolla a lo largo del año para promover el enoturismo y dar visibilidad a los municipios, bodegas y recursos turísticos del territorio, ofreciendo propuestas accesibles y de calidad tanto para visitantes locales como para viajeros procedentes de otros destinos.