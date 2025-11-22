El Bus del Vino retoma sus incursiones en el corazón de la Ruta enoturisítica de Toro
Los participantes en el recorrido visitan dos bodegas de la Denominación de Origen y saborean un menú de cocina tradicional en Morales de Toro
El Bus del Vino ha recalado de nuevo este sábado en la Ruta del Vino de Toro para mostrar a los participantes en el viaje, que partió desde la capital zamorana, los numerosos recursos enoturísticos que atesora la Denominación de Origen.
La Ruta del Vino ha decidido retomar esta iniciativa, que propone a los viajeros disfrutar de una experiencia que combina vino, gastronomía e historia, para divulgar la esencia del recorrido enoturístico y poner en valor la extensa tradición vitivinícola de Toro.
Durante la visita celebrada este sábado, los participantes recorrieron las instalaciones de dos bodegas que forman parte de la Ruta del Vino y degustar platos de la gastronomía local en un restaurante de Morales de Toro.
El municipio vallisoletano de San Román de Hornija fue el punto de partida del recorrido, durante el que los visitantes pudieron conocer su valioso patrimonio histórico.
Acto seguido, los participantes se dirigieron a las instalaciones de Bodegas y Viñedos Elías Mora, en las que pudieron conocer el proceso completo de elaboración del vino, desde el viñedo hasta la copa. Además, compartieron una cata dirigida de los diferentes vinos que elabora la bodega.
Tras esta primera parada, el Bus del Vino trasladó a los participantes a Morales de Toro, donde degustaron el menú de cocina tradicional, elaborado con productos locales, preparado por el restaurante "La Panera".
Ya por la tarde, los viajeros conocieron las instalaciones y el museo de Bodegas Fariña, una de las industrias vinícolas que a lo largo de los últimos años ha realizado una decidida apuesta por la innovación y por divulgar la cultura del vino.
El Bus del Vino forma parte de las acciones que la Ruta del Vino de Toro desarrolla a lo largo del año para promover el enoturismo y dar visibilidad a los municipios, bodegas y recursos turísticos del territorio, ofreciendo propuestas accesibles y de calidad tanto para visitantes locales como para viajeros procedentes de otros destinos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: 'Me gustaría seguir trabajando por mi pueblo
- Las Amas de Casa de Toro celebran un magosto acompañado con música
- El Ayuntamiento de Toro llevará a la Junta las quejas por las obras en la travesía de Tagarabuena
- La oferta cultural y patrimonial de Toro para 2026, desvelada en INTUR
- El pavimento de varias calles de Toro será objeto de refuerzo y renovación
- «Antona García» aprende a ponerse guapa en Toro
- El colegio Amor de Dios de Toro celebra la Niña María
- El ático a la venta en Toro por menos de 90.000 euros con terraza y listo para entrar a vivir