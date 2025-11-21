"La Lira" ofrece en Toro un concierto monográfico de David Rivas

La banda "La Lira" ha ofrecido en la noche de este viernes en el teatro Latorre de Toro y en honor a Santa Cecilia —cuya festividad se conmemora el 22 de noviembre— un concierto monográfico de obras de David Rivas, con motivo de la conmemoración este año del decimoquinto aniversario de su carrera como compositor.

Asimismo, el recital ha servido para conmemorar el 150º aniversario de la banda desde su fundación.

El repertorio ha estado integrado por las piezas "Papasodoble", —que el compositor dedicó a sus padres y que, en esta noche, ha querido dedicar a todos los padres que "apuestan por la cultura para sus hijos"— "Las Aventuras de Tiny Bird", "Los Últimos días de Troya", "Smile Boulevard" y "1890 Suite". Además, hubo alguna "sorpresa".

La dirección de las obras se alternó entre el director habitual de la banda, Jario del Río, y el propio Rivas ya que ambos han tomado la batuta esta noche.

El concierto ha estado presentado por la zamorana Sara Pérez Tamames, quien hizo una emotiva introducción sobre la trayectoria profesional y humana de David Rivas, así como una presentación también de la banda y de su director, Jairo del Río.