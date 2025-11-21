En honor a Santa Cecilia
"La Lira" ofrece en Toro un concierto monográfico de David Rivas
El recital, bajo la dirección de Jairo del Río y del propio Rivas, ha servido para conmemorar el decimoquinto aniversario de su carrera como compositor y el 150º de la banda toresana
La banda "La Lira" ha ofrecido en la noche de este viernes en el teatro Latorre de Toro y en honor a Santa Cecilia —cuya festividad se conmemora el 22 de noviembre— un concierto monográfico de obras de David Rivas, con motivo de la conmemoración este año del decimoquinto aniversario de su carrera como compositor.
Asimismo, el recital ha servido para conmemorar el 150º aniversario de la banda desde su fundación.
El repertorio ha estado integrado por las piezas "Papasodoble", —que el compositor dedicó a sus padres y que, en esta noche, ha querido dedicar a todos los padres que "apuestan por la cultura para sus hijos"— "Las Aventuras de Tiny Bird", "Los Últimos días de Troya", "Smile Boulevard" y "1890 Suite". Además, hubo alguna "sorpresa".
La dirección de las obras se alternó entre el director habitual de la banda, Jario del Río, y el propio Rivas ya que ambos han tomado la batuta esta noche.
El concierto ha estado presentado por la zamorana Sara Pérez Tamames, quien hizo una emotiva introducción sobre la trayectoria profesional y humana de David Rivas, así como una presentación también de la banda y de su director, Jairo del Río.
- Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: 'Me gustaría seguir trabajando por mi pueblo
- Las Amas de Casa de Toro celebran un magosto acompañado con música
- El Ayuntamiento de Toro llevará a la Junta las quejas por las obras en la travesía de Tagarabuena
- La Policía Local de Toro intensifica el control del cumplimiento de la ordenanza sobre tenencia de animales de compañía
- La oferta cultural y patrimonial de Toro para 2026, desvelada en INTUR
- El pavimento de varias calles de Toro será objeto de refuerzo y renovación
- «Antona García» aprende a ponerse guapa en Toro
- El ático a la venta en Toro por menos de 90.000 euros con terraza y listo para entrar a vivir