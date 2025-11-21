150º aniversario
La historia de "La Lira" y un ensayo abierto de la banda toresana, sobre el escenario
El toresano David Muñoz ha impartido una charla-coloquio sobre la historia de la banda, que ofreció después, en formato abierto al público, un ensayo del concierto monográfico de David Rivas que ofrece este viernes en el Latorre
David Muñoz, exintegrante de la banda "La Lira" y profesor de Tuba para alumnos de conservatorio, impartió ayer en el teatro Latorre una charla-coloquio sobre la historia de la banda toresana, que fue objeto de estudio del Trabajo Fin de Máster (TFM) y una posterior tesis publicada por el toresano.
Muñoz explicó la trayectoria del conjunto desde su fundación, hace 150 años, como él mismo descubrió durante su investigación, y diversos aspectos desconocidos para el público general, como sus diferentes directores y épocas, así como diversas curiosidades y anécdotas.
Una vez finalizada la conferencia, el público pudo disfrutar en formato abierto del ensayo general para el concierto que "La Lira" ofrecerá en la noche de este viernes, también en el teatro, en honor a Santa Cecilia y que será un monográfico de obras de David Rivas, en el 15º aniversario de su carrera como compositor.
