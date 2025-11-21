La historia de "La Lira" y un ensayo abierto de la banda toresana, sobre el escenario

David Muñoz, exintegrante de la banda "La Lira" y profesor de Tuba para alumnos de conservatorio, impartió ayer en el teatro Latorre una charla-coloquio sobre la historia de la banda toresana, que fue objeto de estudio del Trabajo Fin de Máster (TFM) y una posterior tesis publicada por el toresano.

Muñoz explicó la trayectoria del conjunto desde su fundación, hace 150 años, como él mismo descubrió durante su investigación, y diversos aspectos desconocidos para el público general, como sus diferentes directores y épocas, así como diversas curiosidades y anécdotas.

Una vez finalizada la conferencia, el público pudo disfrutar en formato abierto del ensayo general para el concierto que "La Lira" ofrecerá en la noche de este viernes, también en el teatro, en honor a Santa Cecilia y que será un monográfico de obras de David Rivas, en el 15º aniversario de su carrera como compositor.