Festividad anual
El colegio Amor de Dios de Toro celebra la Niña María
La tradicional procesión y una eucaristía en la capilla han sido los actos principales de la jornada
La comunidad educativa del colegio Amor de Dios de Toro ha celebrado este viernes la festividad de la Niña María.
A primera hora de la jornada, ha tenido lugar la habitual procesión, en la que los alumnos han participado portando las pequeñas tallas e, incluso, poniendo música con sus instrumentos, con los que han tocado marchas procesionales como acompañamiento al recorrido.
Una vez finalizada, en la capilla del colegio, se ha celebrado una eucaristía, a la que han asistido alumnos de todos los cursos que se imparten en el centro, profesores y familiares.
Para finalizar la jornada, los adultos han compartido "un vino" y una jornada de convivencia, mientras que los niños han disfrutado de actividades lúdicas.
- Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: 'Me gustaría seguir trabajando por mi pueblo
- Las Amas de Casa de Toro celebran un magosto acompañado con música
- El Ayuntamiento de Toro llevará a la Junta las quejas por las obras en la travesía de Tagarabuena
- La Policía Local de Toro intensifica el control del cumplimiento de la ordenanza sobre tenencia de animales de compañía
- La oferta cultural y patrimonial de Toro para 2026, desvelada en INTUR
- El pavimento de varias calles de Toro será objeto de refuerzo y renovación
- «Antona García» aprende a ponerse guapa en Toro
- El ático a la venta en Toro por menos de 90.000 euros con terraza y listo para entrar a vivir