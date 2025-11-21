El colegio Amor de Dios de Toro celebra la Niña María

La comunidad educativa del colegio Amor de Dios de Toro ha celebrado este viernes la festividad de la Niña María.

A primera hora de la jornada, ha tenido lugar la habitual procesión, en la que los alumnos han participado portando las pequeñas tallas e, incluso, poniendo música con sus instrumentos, con los que han tocado marchas procesionales como acompañamiento al recorrido.

Una vez finalizada, en la capilla del colegio, se ha celebrado una eucaristía, a la que han asistido alumnos de todos los cursos que se imparten en el centro, profesores y familiares.

Para finalizar la jornada, los adultos han compartido "un vino" y una jornada de convivencia, mientras que los niños han disfrutado de actividades lúdicas.