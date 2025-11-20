Vuelve la "Fiesta del Primero" de Fariña a más de 1.800 establecimientos de España
Las personas que participen al compartir su foto con el vino en las redes sociales podrán ser premiadas con una visita a la bodega de la DO Toro y botellones de 5 litros del vino
Más de 1.800 bares, vinotecas y restaurantes de todo el país se suman desde este jueves a la tradicional “Fiesta del Primero”, el acontecimiento con el que Bodegas Fariña presenta su vino "Primero 2025", el primer vino de la cosecha de la Denominación de Origen Toro.
Así, el tercer jueves de noviembre vuelve a marcar una "fecha señalada" para los amantes del vino: el lanzamiento del primer tinto del año, que llega avalado por los premios y reconocimientos obtenidos en campañas anteriores, consolidándolo como uno de los tintos jóvenes "de referencia" en España.
La celebración, que se prolongará hasta el 8 de diciembre, invita a los consumidores y amantes del vino a descubrir su vino más joven en las barras de hostelería y a compartir la experiencia en redes sociales.
Participar tiene premio
La experiencia va más allá del brindis en persona. Quienes disfrutan de "Primero" pueden participar en un concurso a través de Facebook e Instagram.
Para ello, basta con pedir una copa del vino, fotografiarse con la botella y publicar la imagen con el hashtag #PRIMERO2025FARIÑA. Los participantes entrarán en el sorteo de botellones de 5 litros de "Primero" y visitas para dos personas a Bodegas Fariña, que incluyen una experiencia gastronómica en sus instalaciones de la DO Toro.
La “Fiesta del Primero” crece edición tras edición en el número de establecimientos de hostelería participantes cada año, y de las barras se traslada a las redes sociales.
Toda la información sobre la Fiesta y el listado de establecimientos adheridos está disponible en: https://www.fiestaprimero.bodegasfarina.com
30 añadas siendo el primero
Con su perfil frutal, fresco y aromático, "Primero" mantiene la esencia que lo ha convertido en un vino "singular".
Este 2025, Fariña conmemora dos hitos: el 30º aniversario del nacimiento del vino y el vigésimo del Concurso Nacional de Pintura “Primero”, un certamen que cada año selecciona la obra que ilustra su etiqueta, que siempre es diferente.
En esta edición, la obra ganadora ha sido “¿Quieres bailar?”, de la artista chilena-española Karla Lagos Gatica. Además, las 40 obras finalistas pueden contemplarse y adquirirse durante un año en la galería de arte del Museo de Bodegas Fariña en Toro, instalaciones abiertas al público que visita la bodega, así como en la galería de arte online de su página web.
- Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: 'Me gustaría seguir trabajando por mi pueblo
- Desarticulada una organización criminal transnacional que robaba coches y cobre y que había actuado en Toro
- El Ayuntamiento de Toro llevará a la Junta las quejas por las obras en la travesía de Tagarabuena
- La Policía Local de Toro intensifica el control del cumplimiento de la ordenanza sobre tenencia de animales de compañía
- La oferta cultural y patrimonial de Toro para 2026, desvelada en INTUR
- «Antona García» aprende a ponerse guapa en Toro
- Toro-Condom: Fortalecer lazos internacionales a través de la cultura
- El IES González Allende de Toro lleva a cabo un simulacro de incendio