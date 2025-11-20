Vuelve la "Fiesta del Primero" de Fariña a más de 1.800 establecimientos de España

Más de 1.800 bares, vinotecas y restaurantes de todo el país se suman desde este jueves a la tradicional “Fiesta del Primero”, el acontecimiento con el que Bodegas Fariña presenta su vino "Primero 2025", el primer vino de la cosecha de la Denominación de Origen Toro.

Así, el tercer jueves de noviembre vuelve a marcar una "fecha señalada" para los amantes del vino: el lanzamiento del primer tinto del año, que llega avalado por los premios y reconocimientos obtenidos en campañas anteriores, consolidándolo como uno de los tintos jóvenes "de referencia" en España.

La celebración, que se prolongará hasta el 8 de diciembre, invita a los consumidores y amantes del vino a descubrir su vino más joven en las barras de hostelería y a compartir la experiencia en redes sociales.

Participar tiene premio

La experiencia va más allá del brindis en persona. Quienes disfrutan de "Primero" pueden participar en un concurso a través de Facebook e Instagram.

Para ello, basta con pedir una copa del vino, fotografiarse con la botella y publicar la imagen con el hashtag #PRIMERO2025FARIÑA. Los participantes entrarán en el sorteo de botellones de 5 litros de "Primero" y visitas para dos personas a Bodegas Fariña, que incluyen una experiencia gastronómica en sus instalaciones de la DO Toro.

La “Fiesta del Primero” crece edición tras edición en el número de establecimientos de hostelería participantes cada año, y de las barras se traslada a las redes sociales.

Toda la información sobre la Fiesta y el listado de establecimientos adheridos está disponible en: https://www.fiestaprimero.bodegasfarina.com

30 añadas siendo el primero

Con su perfil frutal, fresco y aromático, "Primero" mantiene la esencia que lo ha convertido en un vino "singular".

Este 2025, Fariña conmemora dos hitos: el 30º aniversario del nacimiento del vino y el vigésimo del Concurso Nacional de Pintura “Primero”, un certamen que cada año selecciona la obra que ilustra su etiqueta, que siempre es diferente.

En esta edición, la obra ganadora ha sido “¿Quieres bailar?”, de la artista chilena-española Karla Lagos Gatica. Además, las 40 obras finalistas pueden contemplarse y adquirirse durante un año en la galería de arte del Museo de Bodegas Fariña en Toro, instalaciones abiertas al público que visita la bodega, así como en la galería de arte online de su página web.