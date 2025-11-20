El pavimento de varias calles de Toro será objeto de refuerzo y renovación

El Ayuntamiento de Toro acometerá próximamente el refuerzo y la renovación de los firmes de diferentes calles de la localidad.

Así, las vías que serán zonas de actuación de estas mejoras son el barrio del Cristo, la calle Padre José Navarro, Ronda de Capuchinos, la calle Dominicos, Antona García y las rotondas de la antigua N-122.

El objeto del contrato, que el Consistorio toresano ya ha sacado a licitación, es el refuerzo y renovación de los firmes de estos viales mediante la aplicación de mezclas bituminosas en caliente.

Con estos trabajos de repavimentación, desde la Concejalía de Urbanismo, se apuesta por la mejora en una superficie total de 16.808,17 m2.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos de mejora es de tres meses una vez que se inicien.

El valor estimado del contrato es de 205.547,29 euros, sin impuestos, y el presupuesto base de la licitación asciende a 248.712,22 euros, IVA incluido.

Se trata de unas obras que se llevarán a cabo a través de la cofinanciación del Plan Municipal de Obras 2026 de la Diputación Provincial, que aportará 220.000 euros (el 84,44% del valor), mientras que el Ayuntamiento aportará el 15,56 % restante del importe: 28.712,22 euros.

El plazo para la presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas en optar a la adjudicación finalizará el próximo 1 de diciembre.

Reforma de los vestuarios de la piscina de verano

Los vestuarios de la piscina municipal de verano también serán objeto de reforma. Los trabajos servirán para modernizar los mismos, "para que sean más cómodos y más prácticos" para los usuarios, como ha explicado la edil de Obras y Urbanismo, Ruth Martín, que ha expresado que la intención es que estén renovados en junio de 2026.

Como se detalla en el pliego de la licitación, que está abierta, las actuaciones se llevarán a cabo "atendiendo a la situación en la que se encuentran los actuales, deteriorados y obsoletos en cuanto a espacios y dimensiones mínimas, y con el objeto de dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad".

Así, se intervendrá de manera integral para mejorar aspectos como la fontanería o los baños.

El plazo de ejecución previsto para estas intervenciones es de seis meses.

El valor estimado del contrato es de 209.917,36 euros, sin impuestos, y el presupuesto base asciende a 254.000 euros, IVA incluido.

El plazo para presentar ofertas por parte de las empresas interesadas en concurrir a la licitación está abierto hasta el 7 de diciembre.