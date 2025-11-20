Fiesta de la Castaña
Las Amas de Casa de Toro celebran un magosto acompañado con música
La actividad estuvo amenizada por el grupo de panderetas de la asociación "Tío Babú"
La Asociación de Amas de Casa "Delhy Tejero" de Toro celebró en la tarde de ayer, miércoles, su tradicional magosto o Fiesta de la Castaña.
Más de 100 mujeres, tanto socias como ajenas al colectivo de amas de casa, se dieron cita en el comedor del edificio del Seminario para disfrutar de una tarde de típica gastronomía otoñal, en la que acompañaron las castañas recién asadas que se sirvieron allí con bebidas como mistela y mosto.
Y también, con música y baile ya que varias de ellas, pertenecientes al grupo de panderetas de la asociación "Tío Babú", llevaron hasta allí sus instrumentos del folklore y todas juntas se animaron a cantar canciones tradicionales como el "Tío Babú" e, incluso, villancicos para compartir una animada tarde.
