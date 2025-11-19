La Casa de Cultura de Toro participa en la Pasantía Internacional de Iberbibliotecas

La Casa de Cultura de Toro ha participado en la 7ª Pasantía Internacional de Iberbibliotecas en la Biblioteca Nacional de Perú, donde ha estado representada por su directora, Cristina Tamames.

El tema de esta pasantía ha sido la recuperación de la memoria documental, digitalización y conservación.

La institución toresana presentó un proyecto respaldado por el concejal de Cultura, Javier López Calero, tras la experiencia de digitalización de los últimos meses y para "mejorar y completar" el proceso de conservación documental en Toro. El proyecto fue seleccionado junto a otro español para llevar a cabo estos intercambios.

Iberbibliotecas, un programa de cooperación iberoamericana del Espacio Cultural Iberoamericano de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), operado desde el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), con sede en Bogotá, convoca anualmente una pasantía para miembros de bibliotecas de los países que lo integran: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Panamá y Perú.

En esta ocasión, la reunión ha tenido lugar en la Biblioteca Nacional de Perú, en Lima, donde han transcurrido los talleres y visitas a centros de documentación, bibliotecas y archivos de la propia Biblioteca Nacional, de la Casa de la Literatura de Perú, del Museo de Lima, y de ponentes internacionales como la directora de la Casa Museo de Evita Perón en Buenos Aires.

Mayor accesibilidad al patrimonio documental local

La participación supone para Toro "comprobar experiencias de digitalización de la documentación, que es el primer paso para recuperarla porque no hace falta trabajar sobre el documento", lo que puede conllevar que este se vaya deteriorando", ha explicado Cristina Tamames.

Tamames ha expresado que esto también supone un proceso de "difusión y valorización" del documento patrimonial de la localidad: "luego se podrían hacer exposiciones con facsímiles y extraer mucho mejor la Historia de Toro" o hacer talleres con la documentación digitalizada, con la que "ya se trabajaría de otra manera".

"Todo esto, con la digitalización, es mucho más fácil porque ya no hay que manosear el documento o que este no sea visible al público general", ha dicho Tamames.

"La base es el conocimiento de la Historia de Toro, la relevancia del patrimonio documental de la ciudad y seguir trabajando en esa línea porque nos falta mucha parte por digitalizar, que seguiremos haciendo", ha concluido.