Mayte Martín clausurará el ciclo "Barrica Jonda" del Museo del Vino de Toro
La artista, Premio Nacional de cante por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, actuará el viernes en Pagos del Rey
Mayte Martín, "flamante" Premio Nacional de cante por la Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez 2025, pondrá el broche esta semana al ciclo "Barrica Jonda" que organiza el Museo del Vino "Pagos del Rey" ubicado en Morales de Toro.
La actuación de Martín contará con el acompañamiento de José Gávez a la guitarra, en lo que supondrá el cierre del ciclo "de referencia dentro de las citas flamencas del norte de España".
La actuación de la cantaora tendrá lugar el próximo viernes, 21 de noviembre, a partir de las 21.00 h en la sala de barricas de la bodega y estará precedida de un "vino de bienvenida" desde media hora antes.
Las entradas tienen un precio de 20 euros y se pueden adquirir en la taquilla del Museo del Vino y en las tiendas Multicolchón de Toro y de Zamora.
Trayectoria
Mayte Martín es una de las cantantes de mayor prestigio del panorama actual del flamenco.
La barcelonesa posee un buen número de premios y el aval del reconocimiento de los críticos y la "aquiescencia colectiva" del público, que "aprecia su cante preciosista y sereno, lleno de matices".
Martín defiende desde sus inicios una filosofía propia "muy peculiar" y un concepto "absolutamente transgresor" y es considerada por su estética artística y su discurso un "referente del flamenco, el bolero, y la música en general".
