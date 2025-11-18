Formación en seguridad
El IES González Allende de Toro lleva a cabo un simulacro de incendio
La actividad ha contado con la participación de la Policía Local, los bomberos y Cruz Roja
El instituto de Educación Secundaria "González Allende" vivió en la jornada del lunes un simulacro de incendio que "obligó" a desalojar las instalaciones del centro.
Fueron casi 200 las personas evacuadas, entre alumnos de todos los cursos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de FP, profesores y demás personal laboral del IES.
El desalojo se hizo siguiendo el protocolo "habitual" del centro y se simuló que dos personas habían quedado atrapadas en el interior del edificio; una, en la primera planta y otra, en la segunda, lo que propició que efectivos de los bomberos de Toro llevaran a cabo las labores de rescate correspondiente, tras lo que una de las personas rescatadas fue trasladada en ambulancia.
El director del IES González Allende, Javier Mena, ha agradecido la participación tanto de los bomberos como de la Policía Local de Toro y Cruz Roja Zamora.
