Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Formación en seguridad

El IES González Allende de Toro lleva a cabo un simulacro de incendio

La actividad ha contado con la participación de la Policía Local, los bomberos y Cruz Roja

GALERÍA | El simulacro de incendio en el IES González Allende de Toro, en imágenes

GALERÍA | El simulacro de incendio en el IES González Allende de Toro, en imágenes

Ver galería

GALERÍA | El simulacro de incendio en el IES González Allende de Toro, en imágenes /

Carmen Toro

El instituto de Educación Secundaria "González Allende" vivió en la jornada del lunes un simulacro de incendio que "obligó" a desalojar las instalaciones del centro.

Fueron casi 200 las personas evacuadas, entre alumnos de todos los cursos de ESO, Bachillerato y ciclos formativos de FP, profesores y demás personal laboral del IES.

El desalojo se hizo siguiendo el protocolo "habitual" del centro y se simuló que dos personas habían quedado atrapadas en el interior del edificio; una, en la primera planta y otra, en la segunda, lo que propició que efectivos de los bomberos de Toro llevaran a cabo las labores de rescate correspondiente, tras lo que una de las personas rescatadas fue trasladada en ambulancia.

Noticias relacionadas y más

El director del IES González Allende, Javier Mena, ha agradecido la participación tanto de los bomberos como de la Policía Local de Toro y Cruz Roja Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents