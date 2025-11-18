La Asociación Cultural "Del Toro y su Tradición" abre el plazo de inscripción de socios

La Asociación Cultural "Del Toro y su Tradición" ha abierto la campaña de inscripción de nuevos socios de cara a 2026, así como el plazo para la renovación de socios.

Este año, la cuota anual se mantendrá en 50 euros para los adultos, mientras que será de 25 euros para niños de hasta 12 años. Por otro lado, los menores de 12 años podrán formar parte de la asociación de manera gratuita.

El pago de la cuota de 2026 dará derecho a recibir un polo conmemorativo de la asociación, así como a disfrutar de los eventos taurinos de diverso tipo que organiza el colectivo, como capeas, comidas, suelta de toros de cajón o visitas a ganaderías.

Los interesados en pasar a formar parte de la asociación pueden solicitar su hoja de inscripción a través de los perfiles del colectivo en redes sociales (Facebook e Instagram) o en los teléfonos 636273939 y/o 694404801.