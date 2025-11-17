El Ayuntamiento de Toro llevará a la Junta las quejas por las obras en la travesía de Tagarabuena

El Ayuntamiento de Toro trasladará a la Junta de Castilla y León las quejas vecinales generadas ante las obras de humanización que se llevan a cabo actualmente en la travesía de Tagarabuena.

Así lo han confirmado desde el Consistorio, que informará al gobierno autonómico "de manera formal" a través del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, a quien harán saber el "malestar" existente entre los vecinos.

Y es que han sido más de 100 ciudadanos los que han firmado un escrito, instados por el concejal del barrio, Javier Gómez Valdespina, en el que expresan su "indignación" por las molestias ocasionadas por estas obras y en el que señalan la "falta de planificación y coordinación", así como las "dificultades" que están afrontando en su vida diaria debido a los trabajos que están siendo ejecutados en la vía por parte de la Administración autonómica.

No sólo ciudadanos particulares han expresado sus quejas por las dificultades diarias que les plantean estas obras, sino que también lo han hecho varias empresas y comercios del barrio que se ven afectados por el desarrollo de las obras.

Entre las quejas recibidas, destaca la "preocupación" por el estrechamiento de las aceras en la calle Arriba que, según los vecinos, "no cumpliría con los criterios de accesibilidad" recogidos en la Orden TMA/851/2021, en la que se establece una anchura mínima de 1,80 metros para los itinerarios peatonales accesibles, según han expresado desde el Consistorio.

En la última reunión mantenida hace varias semanas con el representante del Gobierno regional en la provincia, Fernando Prada, el Ayuntamiento de Toro ya le comunicó verbalmente "el malestar de los vecinos" del barrio, como han asegurado.

No obstante, ahora, desde el Consistorio, se "comprometen" no sólo a trasladar estas reclamaciones a la Junta de Castilla y León, sino también a "actuar" en los caminos por los que se ha desviado el tráfico, que se han visto afectados por el aumento del tránsito de vehículos y las últimas lluvias, lo que ha provocado baches y problemas en el firme, como han reconocido desde la Administración local.

Asimismo, el Ayuntamiento de Toro tiene previsto convocar en los próximos días una reunión con los vecinos de Tagarabuena para "escuchar directamente" sus inquietudes, explicarles los pasos que se están dando y "coordinar" actuaciones que permitan "minimizar los perjuicios" mientras duren las obras.

"El Ayuntamiento seguirá trabajando para defender los intereses de Tagarabuena y garantizar que los trabajos se desarrollen con la máxima seguridad, accesibilidad y respeto hacia los residentes", han aseverado desde el Equipo de Gobierno local.