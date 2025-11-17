Asociacionismo
«Antona García» aprende a ponerse guapa en Toro
Miembros de la asociación han organizado un taller de peluquería y maquillaje que les ha impartido Isabel Blanco
Varios miembros de la Asociación de Vecinos «Antona García» y quienes han querido sumarse asistieron ayer a un taller de peluquería y maquillaje impartido por Isabel Blanco.
La profesional explicó a sus aprendices en una primera parte teórica los diferentes pasos para la preparación que se debe llevar a cabo diariamente en el pelo y en la piel de cara a la peluquería y el maquillaje para poder tenerlos sanos tanto en adultos como en niños.
«No hay que hacer caso a todo lo que vemos en Instagram y TikTok», les dijo Blanco a las asistentes a la actividad, que tuvo lugar en su peluquería, ubicada en la calle Tablarredonda.
Después de aprender la teoría, las «pupilas» de Blanco pudieron aprender y aplicar algunos trucos y consejos prácticos para lucir un buen peinado y maquillaje.
