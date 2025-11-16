Hermanamiento
Toro-Condom: Fortalecer lazos internacionales a través de la cultura
Una delegación de más de 20 ciudadanos de Condom ha visitado la ciudad este fin de semana, donde la premiada compañía La Boîte à Jouer – La Compagnie du Baluchon ha escenificado la obra de teatro "D’Artagnan, mi héroe"
El Ayuntamiento ha confirmado su intención de "asentar" el hermanamiento entre las dos localidades
Una delegación de 25 personas procedentes de la localidad francesa de Condom, hermanada con Toro, ha visitado la ciudad este fin de semana, en un viaje que ha servido para "fortalecer" los lazos entre ambas localidades.
Como acto central de la visita, la premiada compañía teatral francesa La Boîte à Jouer – La Compagnie du Baluchon puso en escena ayer, sábado, en el teatro Latorre la obra "D’Artagnan, mi héroe".
Una "exitosa" representación que combinó música y teatro y que los franceses escenificaron en su lengua materna por lo que, para que el público toresano pudiese seguir el hilo de la historia, el Ayuntamiento instaló una pantalla con subtítulos; además, se contó con el doblaje en directo de Manuel Calvo y Cristina Oliveros.
Los actores, ataviados de mosqueteros, se pasearon previamente durante el día por las calles de la ciudad para promocionar la obra que representarían por la tarde, siguiendo así la costumbre que tienen en Condom, donde realizan "la parade" —el desfile— para animar a que los ciudadanos acudan al teatro.
Por otro lado, la compañía fue recibida en la mañana del sábado en el Ayuntamiento por parte de los concejales Javier López y Carlos Rodríguez.
El vino, otro punto de encuentro
Además del teatro, otro aspecto que ha unido durante este fin de semana a los ciudadanos de Condom con los de Toro ha sido el vino. Así, entre la delegación venida desde la ciudad francesa, ha llegado un grupo de bodegueros de la zona.
Los galos "agasajaron" con una degustación de patés y vinos de Condom a todos los asistentes.
En contrapartida, por parte del Ayuntamiento de Toro, se obsequió a los ciudadanos de Condom con vino y queso elaborados en la zona.
Siguiendo con el fortalecimiento de los lazos en torno al vino, la delegación francesa ha visitado este domingo la bodega "Divina Proporción", donde los de Condom disfrutaron de una cata de sus vinos y pudieron conocer "in situ" la cultura del vino en la ciudad.
El viaje ha servido así para "reforzar los vínculos culturales, enológicos e institucionales" existentes entre ambas localidades desde hace décadas.
El concejal de Cultura, Javier López Calero, ha confirmado la intención del Ayuntamiento de "asentar" el hermanamiento entre las dos ciudades.
