Santa Cecilia en Toro: Música para todos los gustos

Toro celebrará Santa Cecilia, patrona de los músicos, a lo grande, con un variado programa de actividades.

La programación comenzará en la Casa de Cultura, el jueves 20 a las 18.00 h, con la inauguración de la exposición "Imágenes que suenan", dedicada al toresano David Rivas en el 15º aniversario de su carrera como compositor.

Así, la muestra estará integrada por 40 portadas de sus obras, todas diseñadas por el también toresano El Santo Job y que tendrán un código QR que llevará a la música que se relaciona con cada una.

El teatro Latorre acogerá a partir de las 20.00 h de ese día la charla "150 años de La Lira", en la que el múisco toresano David Muñoz desgranará la trayectoria de la banda desde su fundación hace 150 años hasta que publicó su libro sobre el tema, hace unos ocho años.

El concejal de Cultura, Javier López Calero, excusó la presencia en la presentación de los actos tanto de Rivas como de Muñoz, que se encuentran fuera de Toro.

Por otro lado, el director de "La Lira", Jairo del Río, explicó que a la charla de Muñoz le seguirá un ensayo abierto de la banda toresana, también, en el Latorre. La asistencia al mismo es gratuita, pero es necesario recoger la invitación en "Regalos Ana", en los soportales de Santa Marina.

El ensayo será para el concierto monográfico de obras de David Rivas que la banda ofrecerá al día siguiente, viernes 21, en el teatro. Un recital en el que habrá pasodobles, fantasías, poemas sinfónicos, estrenos y "sorpresas".

"Se le han hecho muchos monográficos y creo que era momento más que justificado de hacerlo en la banda de su pueblo", dijo Del Río refiriéndose al compositor.

El concierto estará presentado por la zamorana Sara Pérez Tamames. Las entradas para asistir podrán adquirirse, por tres euros y con un máximo de dos por persona, desde el miércoles a las 12.00 h tanto en la taquilla del teatro como en vivetoro.sacatuentrada.es.

Actuación de la agrupación de pulso y púa

Por su parte, la Agrupación Musical de Pulso y Púa "Amigos del Arte", popularmente conocida como "Rondalla", ofrecerá un concierto conjunto con la Rondalla "Villa de Osorno".

El recital, dividido en dos partes, contará con un repertorio variado en el que habrá pasodobles, zarzuela o bandas sonoras y dos obras que ambas agrupaciones interpretarán conjuntamente: "Recuerdos de la Alhambra" y "Carrascosa".

Como explicó el director del conjunto toresano, David García Calvo, el mismo tendrá lugar en el "marco de un intercambio" que tienen desde mayo, cuando los toresanos visitaron a la agrupación de la localidad palentina, "y ellos nos devuelven ahora la visita para celebrar Santa Cecilia juntos", dijo García, que espera que "se encuentren muy a gusto tocando con nosotros".

El concierto será el sábado 22 a las 20.00 h y las entradas estarán a la venta, por 5 euros, el mismo día de 12.00 a 14.00 h y desde una hora antes en la taquilla del teatro.

Recital solidario

Finalmente, el domingo 23, a partir de las 18.30 h, el coro de la Asociación Musical "La Mayor" ofrecerá un recital solidario, que también tendrá lugar en el Latorre.

La recaudación que se obtenga de la asistencia al mismo se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y a su labor, "que es muchísima, aunque no se vea", explicó la presidenta de la Junta Local de Toro, Cristina Alvaredo, durante la presentación.

Las entradas están ya a la venta por 10 euros en la sede de la Junta Local de la AECC, ubicada en la plaza de la Colegiata, y en la propia Colegiata de Santa María la Mayor.