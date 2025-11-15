La oferta cultural y patrimonial de Toro para 2026, desvelada en INTUR

La principal programación cultural y patrimonal que la ciudad ofrecerá durante 2026, así como la nueva imagen turística “Toro Infinita” han supuesto la doble presentación que el Ayuntamiento de Toro ha protagonizado en las últimas en las ferias INTUR y en ARPA, dos espacios profesionales de referencia en el turismo de interior y en la gestión del patrimonio.

Las principales citas que integrarán el calendario turístico-cultural para 2026 son la cuarta edición de la Feria del Libro, que tenrá lugar del 1 al 3 de mayo; la Noche Blanca del Patrimonio, el 13 de junio; el Festival Vintoro, que se celebrará los días 19 y 20 de junio; el WildLife Festival, el 25 de julio; además de una nueva edición de "Noches de Toro" durante los meses de julio y agosto.

El mes de septiembre volverá a acoger la celebración del Festival Internacional de Música "Jesús López Cobos", y de septiembre a noviembre, tendrá lugar la segunda edición de HispanoLusa de Toro.

Este programa mantendrá a la ciudad "activa" desde la primavera hasta finales de otoño, consolidando un modelo turístico basado en el patrimonio, la cultura, el paisaje y el enoturismo.

Presentación de la nueva imagen “Toro Infinita”

Al margen de la presentación del calendario de actos, también tuvo lugar la de la imagen turística “Toro Infinita”, un proyecto que inició su recorrido hace un año y que "se ha consolidado como herramienta estratégica para el posicionamiento de la ciudad".

La presentación corrió a cargo del concejal de Turismo, Francisco Rodríguez, y contó con la presencia de la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, quien acompañó la presentación institucional.

La marca, concebida en femenino al referirse a la ciudad de Toro, refleja la "naturaleza viva, diversa y en constante evolución" del municipio. Su identidad visual integra elementos del patrimonio histórico, el paisaje del Duero, la naturaleza del entorno y las estaciones del año, acompañados del símbolo del infinito que caracteriza el proyecto.

Durante el último año, “Toro Infinita” ha contribuido a consolidar a Toro como "destino de calidad", reforzando su presencia en medios especializados, en redes profesionales y en ferias nacionales. Asimismo, ha ayudado a fortalecer un calendario cultural "estable" que "desestacionaliza las visitas y beneficia al conjunto del tejido turístico y comercial", han expresado desde el Ayuntamiento.

Ángeles Medina y Francisco Rodríguez, con el presidente de la Diputación y el diputado de Turismo, Javier Faúndez y Víctor López. / Cedida.

Presentación en ARPA

Por otra parte, este sábado, el Ayuntamiento de Toro ha participado en ARPA, la feria especializada en patrimonio cultural integrada dentro del marco de INTUR, donde ha presentado de forma específica su oferta turística y patrimonial para 2026.

La presentación ha estado a cargo del edil de Turismo, Francisco Rodríguez, y de la concejala de Urbanismo y Patrimonio, Ruth Martín, quienes han expuesto las líneas de trabajo centradas en la "conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio toresano", así como el desarrollo de nuevas experiencias vinculadas al turismo cultural.

Durante su intervención, ambos han destacado la importancia de "fortalecer la colaboración" con instituciones, entidades y redes especializadas, así como el "compromiso" del Ayuntamiento con un modelo de gestión "responsable, sostenible y orientado a la calidad".

Ambas presentaciones han puesto de manifiesto "la voluntad del Ayuntamiento de continuar impulsando un turismo cultural sólido, coherente y activo durante todo el año, situando a Toro como una de las referencias patrimoniales y turísticas de Castilla y León".