Un nuevo Bus del Vino para disfrutar de la Ruta de del Vino de Toro, esta vez, desde Zamora

La Ruta del Vino de Toro pone en marcha una nueva edición de su Bus del Vino, que se llevará a cabo el próximo sábado 22 de noviembre. El viaje tendrá salida en esta ocasión desde Zamora capital.

Esta iniciativa, ya consolidada en la oferta enoturística de la zona asociada a la Denominación de Origen Toro, propone una experiencia completa que combina vino, historia y gastronomía a través de algunos de los recursos más representativos del territorio.

El autobús partirá a las 9.00 horas desde la calle Santiago Alba Bonifaz (Cultura – parada de buses escolares) y permitirá a los participantes disfrutar de un programa especialmente diseñado para "conocer la esencia de este destino enoturístico".

Un recorrido por patrimonio, viñedos y tradición

La jornada comenzará con una visita guiada a San Román de Hornija, un municipio con un importante legado histórico.

Posteriormente, el grupo se trasladará a Bodega y Viñedos Elías Mora, donde podrán conocer el proceso de elaboración del vino de la mano de profesionales.

La experiencia continuará con una comida en el restaurante La Panera de San Juan, en Morales de Toro, conocido por "su cocina tradicional ligada al producto local".

Ya por la tarde, se visitarán las reconocidas Bodegas Fariña, una "referencia" en la DO Toro por su "apuesta por la innovación y la cultura del vino".

El regreso a Zamora está previsto para las 19.00 horas.

Reserva de plaza

Las entradas para el Bus del Vino del 22 de noviembre ya están a la venta y pueden adquirirse a través de la web oficial de la Ruta del Vino de Toro. El aforo es limitado y se recomienda reservar con antelación.

Impulso al enoturismo de la zona

El Bus del Vino forma parte de las acciones que la Ruta del Vino de Toro desarrolla para promover el enoturismo y dar visibilidad a los municipios, bodegas y recursos turísticos del territorio, ofreciendo propuestas accesibles y de calidad tanto para visitantes locales como para viajeros de otros destinos.