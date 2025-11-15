Ángeles Medina, alcaldesa de Toro: "Me gustaría seguir trabajando por mi pueblo"

"Me gustaría seguir trabajando por mi pueblo, pero…". Con esta reflexión, la alcaldesa de Toro, Ángeles Medina, abre su corazón al mirar atrás y realizar un balance de su gestión al frente del Ayuntamiento.

Reconoce que mantiene intacta la ilusión por seguir trabajando y por contribuir al desarrollo de la ciudad, aunque el pacto suscrito con el PSOE, que desembocó en una moción de censura que arrebató la Alcaldía al popular Rafael González, limitaba su mandato a un año y pocos meses.

En un corto intervalo de tiempo, ha demostrado su experiencia al frente del Ayuntamiento y ha conseguido dar un impulso y materializar importantes proyectos para el futuro de la ciudad, aunque por encima de otros logros destaca, la recuperación de un "sentimiento" que, en la anterior etapa de Gobierno socialista liderada por Tomás del Bien, permitió que Toro experimentara un "progreso constante", compromiso que asumió en el discurso que pronunció en su investidura como alcaldesa.

A lo largo de los últimos meses, también ha sido capaz de "vertebrar" a un equipo de Gobierno de coalición, además de compaginar las funciones de alcaldesa con las de concejala de Economía y que ha permitido que, en la actualidad, "el Ayuntamiento esté completamente saneado y no tenga problemas de liquidez".

En el repaso por su gestión, recuerda el primer escollo al que tuvo que hacer frente: un "tirón de orejas de las administraciones" porque el Ayuntamiento "había vuelto a la senda del incumplimiento en las reglas económicas".

En apenas dos meses, logró cerrar las cuentas del 2024 que, serán aprobadas este mes de forma definitiva, al margen de la depuración de la contabilidad y el cumplimiento de todas las reglas fiscales o reducir el periodo medio de pago a proveedores, que en el tercer trimestre del año se rebajó a 14 días.

Además, todos los proyectos acometidos durante su gestión han sido sufragados con recursos municipales y tan solo ha sido necesario recurrir a "financiación externa", un préstamo de 500.000 euros, para adquirir dos furgonetas que ya utilizan los trabajadores de Obras y Jardines y para comprar un nuevo camión de basura que se incorporará al servicio en el primer trimestre del año, al margen de más contenedores y mobiliario urbano.

El parque de vehículos del Ayuntamiento se incrementó ya en diciembre del pasado año con la adquisición, mediante un renting, de uno nuevo para la Policía Local.

Patrimonio

Conservar y proteger el patrimonio de la ciudad ha sido otra de las preocupaciones de la alcaldesa y una de las primeras medidas que adoptó en el cargo fue la "dignificación" del edificio del Ayuntamiento que presentaba importantes goteras que ya han sido eliminadas.

Además, se han ejecutado labores de repintado del inmueble y se han recuperado tapicerías, cambiando la imagen de un salón de plenos que, ahora, se abre al turismo para que pueda ser admirado por los visitantes. Estas intervenciones han permitido "abrir las puertas del Ayuntamiento" que, como precisó, "es la casa de todos".

En el marco de la protección del patrimonio que se conserva en la ciudad, Medina también ha firmado la escritura de compraventa con la Fundación Fundos del 50% de la propiedad del Teatro Latorre, un proyecto que comenzó a fraguarse en 2015 y que fue promovido por Tomás del Bien.

Del patrimonio toresano también forma parte la iglesia de La Concepción sobre la que recordó que en marzo firmó un convenio para la musealización del templo con la Fundación González Allende. El acuerdo fue ratificado en un convenio, a pesar del "tirón de orejas" de la Fundación por el "trato" que el anterior equipo de Gobierno del PP dispensó a algunas obras de arte que había cedido para su exhibición en el interior de la iglesia.

Al inventario de bienes municipales, Medina también ha logrado incorporar el antiguo Cine Imperio que, en un futuro, se convertirá en un auditorio y centro multiusos.

En el edificio , que fue adquirido por 200.000 euros de fondos municipales y que ya está escriturado y registrado a nombre del Ayuntamiento, han comenzado las labores de limpieza y desescombro. A la espera de que concluyan los proyectos definitivos de rehabilitación, el Ayuntamiento tiene previsto organizar, con las oportunas medidas de seguridad, visitas guiadas para que los toresanos puedan acceder al interior del Cine Imperio y rememorar gratos recuerdos.

Del mismo modo, Medina destacó la "dignificación" de la plaza de toros, que ha sido recuperada para actos culturales y que despertó la admiración de la Infanta Elena en una visita realizada a la ciudad.

Ángeles Medina, en su despacho de Alcaldía. | FIRMA

De su balance de gestión, Medina también resaltó dos "importantes" modificaciones de ordenanzas, la de tasas fiscales que "estaban duplicadas" y la de recogida de basuras, que permitió establecer los horarios, controles y el procedimiento sancionador en casos de incumplimiento de la normativa. En este sentido, también subrayó la modificación de la ordenanza de terrazas, en colaboración con los hosteleros locales.

Sin duda, uno de los proyectos "estrella" de la gestión de Medina es la reactivación del que permitirá la reapertura del campamento de Monte la Reina, del que recordó la primera vez que acompañó a Tomás del Bien en una visita al Ministerio de Defensa, donde "no nos hicieron mucho caso", pero con trabajo y con el apoyo de las administraciones y de la sociedad civil, hoy es una realidad.

De hecho, durante su mandato se ha aprobado el Plan Regional de Ámbito Territorial de Monte la Reina, que "va a suponer un revulsivo para luchar contra la despoblación en la provincia y en Toro".

Vivienda

De forma paralela a su participación en el proyecto de Monte la Reina, el equipo de Gobierno liderado por Medina ha impulsado la construcción de vivienda pública, con la intención de abordar el problema de un "tensionado" mercado inmobiliario en la ciudad.

Para llevar a cabo este proyecto, el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento aprobó la adquisición de un solar en la calle Judería, tras cerrar un acuerdo con la Fundación Villachica-Eladio Sevillano. El proyecto contempla la construcción de 37 viviendas públicas que, no solo cubrirán en parte la creciente demanda de casas en propiedad o en alquiler ya que también permitirá revitalizar el casco histórico.

Con la adquisición del solar, el Ayuntamiento revertirá en parte el problema de la vivienda, que ha propiciado que, en la actualidad, "se estén alquilando habitaciones en Toro al precio de 200 euros".

En este punto, Medina subrayó que desde el mandato del exalcalde socialista, Agustín Asensio, en los años 90 del pasado siglo no se ha construido vivienda pública en Toro, aunque sí se han materializado proyectos promovidos por constructores privados o edificios de protección oficial.

En materia de vivienda, la alcaldesa también destacó la aprobación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para facilitar el desarrollo de una unidad de actuación en Tagarabuena, cambio que permitirá la construcción de viviendas en el barrio toresano.

Cultura

La alcaldesa también ha liderado la apuesta por la cultura que, en anteriores mandatos, convirtió a Toro en un referente a todos los niveles.

En este sentido destacó la recuperación de festivales como "Las Noches de Toro" o el concurso de composición "Conquero", al margen de retomar el carácter internacional del certamen dedicado al director de orquesta Jesús López Cobos y que permitió que en su última edición, el hijo del maestro, François, realizara una visita a la ciudad, durante la que donó un piano a la Escuela de Música.

En el ámbito de la cultura, también resaltó el impacto de la exposición "Hispanolusa" o que en Toro se rodó un episodio de "Maestros de la Cultura", programa de televisión que permitió, de forma gratuita, "dignificar nuestras tradiciones y nuestra ciudad".

En el apartado festivo, la alcaldesa destacó la recuperación de la corrida de toros de San Agustín o la implicación de las asociaciones que, cuando accedió al cargo, no habían cobrado la subvención de 2024, de la que en la mayoría de los casos, depende la celebración de las actividades que programan.

Durante su mandato también se han retomado obras pendientes de ejecutar del anterior mandato socialista como la renovación de la calle la Reina y Santo Domingo, al margen de mejorar las bocacalles de Corredera. Además, confirmó que a lo largo del 2026 serán ejecutadas las obras de la segunda fase de renovación de la piscina de verano y "verán la luz" dos pendientes en la plaza de Santa Marina.

"Círculo del agua"

En su corto, pero intenso mandato, Medina también ha suscrito un convenio con la empresa pública Somacyl, que permitirá en un futuro garantizar la sanidad del agua y revisar las tasas que abonan los vecinos.

El acuerdo lleva aparejada una inversión de 3,5 millones de euros en el "ciclo integral del agua", que supone "extraerla del Duero, depurarla y que llegue a los hogares sin ningún tipo de contaminación. En la ejecución de esta "obra faraónica", el Ayuntamiento ha implicado a la Junta y a la Diputación y, para su consecución, aportará 800.000 euros de recursos municipales.

Avanzó Medina que Somacyl realizará una auditoría del servicio de agua, que permitirá al Ayuntamiento modificar la ordenanza y evaluar la tasa del agua que, como desde hace años cuestiona el PSOE, "es una de las más caras de toda España".

En el marco del balance de gestión, la alcaldesa también subrayó que el Ayuntamiento ha atendido las demandas de las principales empresas de la ciudad o que ha cerrado un acuerdo con la Junta Agropecuaria para el alquiler de una nave, lo que permitirá a la entidad obtener liquidez para retomar la restauración de su sede.

A pesar de los logros, Medina reconoció una "mancha" en su gestión, en alusión a la pérdida de una subvención de la Diputación, error que asume aunque también recordó que la diputada de asistencia a municipios accedió a este cargo y al de senadora gracias a los votos de los toresanos.

Con la satisfacción de haber contribuido al impulso que precisa la ciudad con los proyectos ejecutados o en vías de materialización, Medina seguirá trabajando con la limitación del tiempo que implica el pacto alcanzado con el PSOE que, ahora, tiene en sus manos el futuro de la Alcaldía.