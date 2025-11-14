La Denominación de Origen Toro consolida su proyección internacional en la Feria Prowine de Shanghái

La Denominación de Origen Toro apura las horas para promocionar sus vinos en el marco de la feria Prowine de Shanghái, que este viernes encara su recta final.

El presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, ha realizado una valoración "muy positiva" de la aceptación que los vinos de Toro han tenido en el certamen internacional.

Del mismo modo, destacó el interés mostrado por más de 70 profesionales que llenaron la sala de conferencias para asistir a la masterclass que ha impartido en el marco del certamen, durante la que explicó las características propias de la zona de producción, en un recorrido por seis vinos que pusieron de manifiesto la variedad y los distintos tipos de vinos que se elaboran en Toro.

Durante la feria, los visitantes han podido catar 48 elaboraciones de bodegas de Toro disponibles en el túnel del vino, que completaba el espacio expositor junto a los diez módulos que albergaban a las bodegas que se han desplazado hasta Shanghái.

En este punto, el Consejo Regulador resaltó que en el certamen han participado Bodegas Fariña, Bodegas Mazas, Bodegas Campo Eliseo, Bodega Bucrana, Bodegas Frutos Villar, Bodegas Torreduero, Bodegas Palacio de Villachica, Bodegas Frontaura, Bodega Divina Proporción y Bodega Monte la Reina.

A lo largo de los tres días de feria, numeroso público profesional ha pasado por la zona de cata y ha mantenido reuniones y entrevistas con los representantes de las bodegas, con el objetivo de incrementar la presencia y las ventas en el mercado chino.

Varias de las bodegas ya cuentan con presencia en un mercado que está madurando y profesionalizándose y que confiere cada vez más protagonismo y mejor trato a los vinos en establecimientos de restauración, hostelería vinotecas y cadenas de alimentación.

Esta acción promocional de la Denominación de Origen Toro da continuidad a la apuesta desarrollada en el mes de mayo en Prowine Hong Kong, acciones con las que el Consejo Regulador pretende incrementar las ventas en todo el Sudeste Asiático y la internacionalización en las ventas de los vinos de la zona.

Nalda ha mostrado su satisfacción por el resultado de la participación del Consejo Regulador y de diez bodegas en la Feria Prowien de Shanghái, así como por el interés mostrado por los vinos o la zona de producción.

Del mismo modo, destacó la imagen ofrecida por la Denominación de Origen Toro, ya que ha sido la única zona de producción con una presencia institucional de gran envergadura y que ha competido en superficie con otras regiones vitivinícolas reconocidas a nivel mundial como Francia.