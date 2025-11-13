Toro apuntala su tradición musical con el novedoso programa de actividades de Santa Cecilia

Toro honrará a la patrona de los músicos, Santa Cecilia, con un variado programa de actividades que incluye conciertos, una charla coloquio o una exposición y que servirá también para reconocer el talento del compositor toresano, David Rivas.

Los actos organizados con motivo de la festividad de Santa Cecilia serán inaugurados el jueves 20 de noviembre, a las 18.00 horas en la Casa Municipal de Cultura, con la inauguración de la exposición "Imágenes que suenan", muestra que propone al visitante un recorrido visual por las obras compuestas por Rivas a través de sus portadas.

Dos horas más tarde el músico toresano, David Muñoz, impartirá en el Teatro Latorre una charla coloquio que lleva por título "150 años de La Lira", evento en el que los asistentes también podrán disfrutar de un ensayo general de la Banda de Toro. Las personas interesadas en participar en el evento pueden retirar sus invitaciones en Ana Regalos, negocio ubicado en la plaza de Santa Marina, a partir del 17 de noviembre.

Los actos organizados para honrar a la patrona de los músicos proseguirán el viernes 21 de noviembre, a las 21.00 horas en el Teatro Latorre, con un concierto monográfico en el que la Lira interpretará obras compuestas por David Rivas, dirigido por el propio compositor y Jairo del Río.

Las entradas para disfrutar del concierto monográfico, que será presentado por Sara Pérez Tamames, tienen un coste de tres euros y se podrán adquirir para un máximo de dos personas en las taquillas del Teatro Latorre y, desde el 19 de noviembre, en vivetoro.sacatuentrada.es.

La agrupación musical de pulso y púa "Amigos del Arte", más conocida como "La Rondalla" de Toro, será la encargada de clausurar el programa especial de actos organizado con motivo de Santa Cecilia con un concierto que el sábado 22 de noviembre, a partir de las 20.00 horas, ofrecerá en el Teatro Latorre. En el recital también participará "La Rondalla Villa de Osorno". Las entradas para disfrutar de la tradición y de la música interpretada con instrumentos de cuerda tienen un coste de cinco euros.