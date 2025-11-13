La Policía Local de Toro intensifica el control del cumplimiento de la ordenanza sobre tenencia de animales de compañía

La Policía Local de Toro ha realizado en los últimos días diversas actuaciones para "garantizar" el cumplimiento de la ordenanza municipal que regula la tenencia de animales de compañía, dentro de la línea de trabajo que el cuerpo policial toresano viene desarrollando en los últimos meses.

Estas intervenciones llevadas a cabo por los agentes han dado lugar a varias sanciones a vecinos por incumplimientos de la normativa vigente.

El objetivo de esta ordenanza es "garantizar la seguridad y el control sanitario en la convivencia" entre personas y animales de compañía, asegurando su bienestar y evitando "molestias o riesgos para terceros", han recordado desde el Consistorio.

Además, el cumplimiento de la ordenanza municipal de limpieza también "resulta fundamental" ya que en la misma se recogen las obligaciones relativas a la recogida de las deposiciones de los animales y al mantenimiento de las vías y espacios públicos en "condiciones adecuadas de higiene", recuerda un comunicado emitido por el Equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad y la colaboración ciudadana" y ha reiterado que el respeto a las normas contribuye a una ciudad "más limpia, segura y amable para todos".

Asimismo, el Consistorio ha querido agradecer la implicación de los dueños de mascotas que cumplen con lo que dicta la ordenanza, así como ha reconocido el trabajo de la Policía Local, que "continúa demostrando eficacia y cercanía". Asimismo, han expresado que, gracias a las nuevas incorporaciones de agentes durante el pasado verano, la labor de la Policía se ha visto reforzada, lo que ha permitido "intensificar las tareas de control y atención ciudadana".