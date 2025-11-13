La plataforma "Stop Biogás" solicita una reunión con el alcalde de Villardondiego

La plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo" ha registrado esta semana una solicitud de reunión con el alcalde de Villardondiego.

El objetivo del pretendido encuentro es solicitar a la Alcaldía de la localidad que "impida" la instalación de una "industria contaminante y cancerígena" en el Alfoz de Toro, así como que "se tenga en cuenta el interés general y la salud de los vecinos", según se expone en un comunicado emitido desde la plataforma ciudadana.

La plataforma, integrada por "decenas de ciudadanos y asociaciones", pretende de esta manera "conocer de primera mano" la posición del Ayuntamiento de una localidad donde se quiere instalar una macroplanta de biometano.

Además, será una "oportunidad" para trasladarle al alcalde del municipio, Sergio del Teso, la "oposición social" mostrada por el Alfoz de Toro a esta industria, "que ya están rechazando en otras muchas zonas de España y que, además, perjudicaría a la imagen de Toro y de sus vinos", han expresado desde el colectivo.

Asimismo, para reforzar las muestras de rechazo, el comunicado recuerda que, el pasado 30 de octubre, el Ayuntamiento de Toro aprobó en un pleno municipal y con el apoyo de todos los partidos políticos que lo integran, una moción de urgencia para frenar la instalación de estas industrias en el término municipal, algo que tratarán de llevar a cabo mediante una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La plataforma "Stop Biogás" reitera, además, que la Denominación de Origen Toro también "ha mostrado públicamente su rechazo a este modelo industrial contaminante y que alteraría gravemente la imagen de unos vinos reconocidos internacionalmente".

Por los motivos expuestos y junto a otras iniciativas ciudadanas, como la recogida de 1.200 alegaciones de ciudadanos que rechazan la instalación de estas macroplantas, lo que consideran "un hito sin antecedentes de movilización", así como la organización de un evento informativo y otras actuaciones, se ha decidido solicitar la mencionada reunión con el alcalde de Villardondiego, localidad que, "por su cercanía, se verá gravemente afectada por los olores y la llegada de partículas tóxicas", han concluido desde la plataforma "Stop Biogás Villardondiego-Pozoantiguo".