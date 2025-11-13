El Museo del Vino de Toro incluye la realidad virtual en su oferta de enoturismo

El Museo del Vino "Pagos del Rey" de Morales de Toro incorpora la realidad virtual en una nueva propuesta de visita entre su oferta de enoturismo.

Esta "propuesta pionera une tradición y tecnología" para ofrecer una forma "totalmente nueva" de descubrir el mundo del vino en las instalaciones del Museo.

En esta nueva modalidad de visita, el visitante se podrá colocar las gafas de realidad virtual en cuatro puntos del recorrido y, "en cuestión de segundos, se verá transportado" a distintos momentos clave de la historia vitivinícola: el trabajo en el viñedo durante la vendimia, la "magia" de la fermentación, el reposo de las barricas en la sala de crianza y el "emocionante viaje" de los vinos de Toro hacia el Nuevo Mundo.

“Queremos que cada persona no solo aprenda sobre el vino, sino que sienta lo que hay detrás de cada copa: el esfuerzo, la historia y la emoción de generaciones enteras. La realidad virtual nos permite contar esa historia de una manera envolvente y memorable”, ha explicado el director del Pagos del Rey Museo del Vino, Roberto Castaño.

Instalado en la antigua Cooperativa Virgen de las Viñas —un edificio industrial de 1964 que conserva sus depósitos originales—, el museo combina patrimonio, cultura y tecnología para ofrecer una de las experiencias enoturísticas "más innovadoras" de Castilla y León. A su viñedo didáctico, sala interactiva y majestuosa nave de barricas se suma ahora esta propuesta inmersiva que transforma la visita en un "viaje sensorial y emocional".

Con esta iniciativa, Pagos del Rey Museo del Vino reafirma su "apuesta por el enoturismo del futuro", tratando de acercar la cultura del vino a nuevos públicos y convirtiendo la visita en una "aventura para todos los sentidos".

La Visita con Experiencia Virtual estará disponible a partir de este mes en los horarios habituales del museo y, para disfrutarla, será necesaria la reserva previa.