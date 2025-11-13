Desarticulada una organización criminal transnacional que robaba coches y cobre y que había actuado en Toro

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal transnacional que robaba coches y cobre en centros de tratamiento de residuos para su posterior traslado a Portugal. La banda había actuado en la localidad zamorana de Toro pero también en otros puntos como Sierra de Fuentes, en Cáceres.

Durante la operación se ha detenido a tres personas de nacionalidad rumana que actualmente se encuentran en prisión preventiva. Fueron localizados el pasado 24 de octubre cuando, de madrugada, sustrajeron varios vehículos del interior de centros de tratamientos de residuos. A su vez, los coches eran usados para cargar el cobre existente en estas empresas y posteriormente trasladarse a Portugal. Además del robo de los vehículos, el valor del cobre sustraído podría superar los 50.000 euros según la información proporcionada por los denunciantes.

La operación DENKI25, iniciada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Zamora, se ha llevado a cabo en colaboración con el Equipo ROCA de la localidad de Cáceres, así como miembros de la Unidad NIC de la GNR (Guardia Nacional Republicana) de Portugal.

Al tratarse de delincuentes transnacionales que operaban entre provincias españolas y las limítrofes con Portugal, dificultaba la investigación y el seguimiento de los elementos sustraídos, así como la detención de los autores. No obstante, en colaboración con agentes policiales portugueses, fueron localizados y se recuperaron tres de los vehículos, uno de los cuales ya habrían comenzado a desguazar para convertirlo en chatarra.

En la actualidad la investigación sigue abierta a la espera del resultado de otras indagaciones para determinar la posibilidad de participación de otraspersonas y en otros hechos similares.

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana y reitera su compromiso con la lucha contra el crimen organizado transfronterizo, especialmente en delitos relacionados con el robo de metales de alto valor económico.