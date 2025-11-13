Cultura
"D’Artagnan, mi héroe", un guiño teatral a Condom en el Latorre de Toro
La obra se representará el sábado, mientras que el domingo habrá un espectáculo de títeres: "La ratita Martina y el ratón Antón"
"D’Artagnan, mi héroe", la obra teatral y musical que la premiada compañía francesa Boîte à Jouer – La Compagnie du Baluchon pondrá en escena el sábado en el teatro Latorre supone un "guiño especial" al hermanamiento de la ciudad con la localidad francesa Condom, que desde el Ayuntamiento pretenden "revitalizar".
De hecho, varias personas de Condom visitarán Toro durante este fin de semana.
Las entradas pueden comprarse por 8 euros en www.vivetoro.sacatuentrada.es y en la taquilla del teatro. Asimismo, la obra está incluida en el abono semestral.
Para público familiar
Por otro lado, el domingo, a partir de las 18.00 horas, se representará el espectáculo de títerles "La ratita Martina y el ratón Antón", dirigido a público familiar.
Las entradas cuestan 3 euros tanto para adultos como para niños y pueden adquirirse de las mismas maneras.
- La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo
- Un turismo cae a un canal de riego junto a la azucarera de Toro
- Hallan al hombre de 61 años desaparecido en Toro
- El Ayuntamiento mejorará la seguridad vial en las 'tres carreteras' de Toro
- Un vino de Toro recibe por primera vez 100 puntos en la Guía Peñín
- Seis personajes de arraigo local formarán la nueva Comparsa de Gigantes "Ciudad de Toro"
- El PP afea al actual equipo de Gobierno de Toro que se 'atribuya logros' ajenos
- La Diputación adjudica la construcción del parque de bomberos de Toro