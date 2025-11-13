"D’Artagnan, mi héroe", un guiño teatral a Condom en el Latorre de Toro

"D’Artagnan, mi héroe", la obra teatral y musical que la premiada compañía francesa Boîte à Jouer – La Compagnie du Baluchon pondrá en escena el sábado en el teatro Latorre supone un "guiño especial" al hermanamiento de la ciudad con la localidad francesa Condom, que desde el Ayuntamiento pretenden "revitalizar".

De hecho, varias personas de Condom visitarán Toro durante este fin de semana.

Las entradas pueden comprarse por 8 euros en www.vivetoro.sacatuentrada.es y en la taquilla del teatro. Asimismo, la obra está incluida en el abono semestral.

Para público familiar

Por otro lado, el domingo, a partir de las 18.00 horas, se representará el espectáculo de títerles "La ratita Martina y el ratón Antón", dirigido a público familiar.

Las entradas cuestan 3 euros tanto para adultos como para niños y pueden adquirirse de las mismas maneras.