La asociación de Amas de Casa de Toro organiza la Fiesta de la Castaña

La Asociación de Amas de Casa "Delhy Tejero" celebrará el próximo miércoles, 19 de noviembre, un magosto o Fiesta de la Castaña.

En esta nueva ocasión, el magosto organizado por el colectivo femenino tendrá lugar en el comedor del edificio del Seminario y comenzará a las 17.00 horas.

Quienes acudan podrán degustar unas "ricas" castañas asadas, que estarán acompañadas por bebida, concretamente, mistela y mosto.

La asistencia a la actividad es gratuita para las socias del colectivo de amas de casa y tendrá un precio de cinco euros para las personas que no sean socias.

Quienes deseen acudir o quieran saber más información acerca de la actividad pueden ponerse en contacto en los números de teléfono 667 227 975 (Nico) o 646 766 501 (Elena).