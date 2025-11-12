Toro impulsará la apertura de un centro juvenil y el reconocimiento nacional del Carnaval y la Vendimia

La apertura de un centro juvenil, obtener la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional para el Carnaval y la Vendimia o reforzar el servicio de limpieza viaria y mejorar la atención sanitaria son algunos de los proyectos que el equipo de Gobierno de coalición en el Ayuntamiento de Toro espera materializar en un futuro.

Así lo han expuesto este miércoles los concejales José Lorenzo Sevillano y María Velasco, en la presentación del balance del trabajo que han realizado al frente de diferentes áreas municipales a lo largo del último año.

De su gestión, Velasco ha destacado diversos logros como la mejora de la limpieza viaria, el mantenimiento de los parques infantiles, el impulso a la participación ciudadana o el refuerzo de la programación festiva, ejes en los que se ha basado un trabajo que persigue “mantener la ciudad cuidada, activa y cercana”.

Para conseguir este objetivo, como apuntó Velasco, el Ayuntamiento “ha escuchado” las demandas vecinales y ha actuado sobre “aspectos cotidianos” como los servicios básicos, los espacios públicos y las actividades que generan comunidad.

En este punto, reconoció que el servicio de limpieza y mantenimiento urbano ha sido una de las áreas a las que el equipo de Gobierno ha conferido prioridad y que ha requerido un mayor refuerzo. Así, resaltó que se han adquirido más de un centenar de contenedores y nuevos carros y papeleras, aunque también está prevista la próxima incorporación de un nuevo camión de basura, que permitirá “optimizar las rutas y mejorar la eficiencia”.

En el área de limpieza también se ha reforzado el servicio en el “olvidado” barrio de Tagarabuena y se ha creado una bolsa de empleo específica, que ha facilitado la contratación de personal de refuerzo en épocas de mayor carga de trabajo, bolsa que también ha supuesto una oportunidad laboral para vecinos de Toro. Además, se han actualizado las ordenanzas de basuras y terrazas, lo que contribuirá a una “gestión más moderna y a una ciudad más ordenada y cuidada”.

Parques infantiles

De su gestión en el área de parques infantiles, Velasco resaltó que durante el último año se ha llevado a cabo una desinfección integral de todos los recintos, lo que ha permitido erradicar plagas como la del pulgón que, de forma recurrente, afectaban a las zonas de ocio infantil. En este punto, recordó que el Ayuntamiento ya ha adjudicado la renovación de los parques de Tagarabuena, El Canto y San Francisco, actuación que permitirá mejorar la seguridad, la accesibilidad y el equipamiento de las tres zonas infantiles.

En materia de limpieza, Velasco también destacó que el Ayuntamiento ha instalado nuevo mobiliario urbano como bancos o papeleras, con el objetivo de mejorar el confort y la limpieza de los espacios públicos de la ciudad.

Por otra parte, la concejala ha realizado un balance de su trabajo al frente del área de participación ciudadana basado en dos premisas: colaboración y compromiso. Así, subrayó el impulso de la participación ciudadana y las políticas de igualdad, para lo que se han puesto en marcha diferentes iniciativas como la actualización del registro de asociaciones, con las que también se han firmado convenios de colaboración para apoyar su labor y facilitar que puedan desarrollar sus actividades en mejores condiciones.

Además, remarcó que el Ayuntamiento ha retomado el hermanamiento con Guernica, localidad a la que le unen numerosos lazos y a la que emigraron toresanos que siguen manteniendo un estrecho vínculo con Toro.

Convenio colectivo

Velasco también resaltó la creación de la mesa paritaria de interpretación del convenio colectivo, que se ha erigido como un “órgano de diálogo” entre el Ayuntamiento, los sindicatos y los trabajadores municipales, cuya función es garantizar el cumplimiento de derechos y deberes laborales, mejorar la coordinación interna y reforzar la transparencia en la gestión del área de personal.

En materia de igualdad, como precisó la concejala, se han desarrollado talleres, charlas y campañas de sensibilización, especialmente en torno al 25 de noviembre o el 8 de marzo, con la campaña “Marzo, con M de Mujer”, aunque también se ha retomado el “Punto Violeta” para intensificar la labor de prevención y de educación ante el aumento de casos de violencia de género.

Calendario festivo

En la presentación del balance de gestión, la edil también remarcó que el calendario festivo y cultural “ha vuelto a llenar las calles de Toro de actividad” y, a modo de ejemplo, subrayó que fiestas como Navidad, Carnaval, San Agustín o la Vendimia se han reforzado con más eventos infantiles, talleres de conciliación y espectáculos de calle, aunque también han favorecido una mayor implicación de las asociaciones locales.

Además, destacó que los juegos infantiles o los autobuses gratuitos han activado la participación en la fiesta del Cristo de las Batallas, mientras que la Feria del Vino, organizada junto a la Denominación de Origen y hosteleros locales, contribuyó a dinamizar la economía y la vida social del municipio.

María Velasco y José Lorenzo Sevillano dialogan tras presentar el balance de gestión. / M. J. C.

En el ámbito juvenil, Velasco destacó la recuperación del carnaval de verano o del festival de música urbana “Wildlife”, así como el refuerzo del contacto con asociaciones juveniles para fomentar su participación activa.

De cara al futuro, la concejala se ha propuesto llevar a cabo otros proyectos como obtener la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional para el Carnaval y la Vendimia o la apertura de un centro juvenil, que favorezca el encuentro entre los jóvenes de la ciudad y que, además de ofrecer alternativas de ocio, también tendría un fin educativo, ya que especialistas impartirían charlas sobre sexualidad o adiciones.

En este punto, Velasco recordó que Toro ya dispone de un punto de información juvenil o del “Plan B” para los adolescentes, pero carece de un espacio de reunión y encuentro para la juventud, por lo que trabajará para materializar este proyecto en un futuro.

Por último, resaltó que otra de las metas que se ha marcado el equipo de Gobierno es reforzar el servicio de limpieza viaria, además de renovar los parques infantiles y el mobiliario urbano, objetivos que se intentarán alcanzar con “trabajo diario y atendiendo las demandas de los vecinos” porque, como subrayó Velasco, “el futuro de Toro se labra como su vino: con trabajo compartido y raíces fuertes”.

Sanidad y comercio

En la presentación del balance de gestión del equipo de Gobierno de coalición también participó el concejal de comercio y sanidad, José Lorenzo Sevillano, quien resaltó la consolidación de la colaboración con instituciones sanitarias y el impulso de iniciativas que favorecen la actividad de negocios locales.

En el ámbito sanitario, subrayó la estrecha colaboración con el Centro de Hemodonación de Castilla y León, que ha permitido mantener las extracciones periódicas de sangre e incrementar la presencia en Toro del autobús de extracción de plasma que, hasta en cinco ocasiones, se ha trasladado a la ciudad en los últimos meses. Esta mayor cooperación, según Sevillano, “no solo acerca la donación a los vecinos, sino que refuerza la conciencia solidaria y la participación ciudadana en un gesto tan necesario como donar sangre o plasma”.

Consejo de salud

En el marco de su balance de gestión también destacó el apoyo a la plataforma en defensa de la Sanidad Pública, facilitando el desplazamiento de sus miembros a la movilización nacional celebrada la pasada primavera en Madrid, aunque también se ha retomado el contacto con el Consejo de Salud de la Zona Básica de Toro, con la intención de fortalecer la comunicación entre las administraciones y avanzar en la mejora de la atención sanitaria que reciben los vecinos.

En el ámbito del comercio local, Sevillano valoró positivamente la última campaña de Navidad que registró un récord de participación de negocios locales y en la que se incluyeron algunas novedades como la entrega de regalos por parte de Papá Noel, iniciativa que contribuyó a dinamizar las ventas y que se repetirá en las próximas Navidades.

Asimismo, recordó que la nueva concejalía de Comercio organizó una charla informativa sobre la futura obligatoriedad de la facturación electrónica para pymes y autónomos y que sirvió para que los participantes recabaran información práctica sobre esta nueva exigencia y para facilitar a empresarios locales las herramientas necesarias para adaptarse a los cambios normativos.

Por último, Sevillano agradeció públicamente la colaboración de las entidades, asociaciones y vecinos que han participado en las citadas iniciativas, a la vez que subrayó que “la mejora de la salud pública y el apoyo al pequeño comercio son dos pilares esenciales para el bienestar y el desarrollo de Toro”.