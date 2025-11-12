El PP afea al actual equipo de Gobierno de Toro que se "atribuya logros" ajenos

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Toro ha "lamentado" que, "un año después de la moción de censura, el actual Equipo de Gobierno siga sin ejecutar una sola inversión propia, limitándose a atribuirse como logros propios los proyectos que dejó preparados el anterior gobierno popular".

Tras los balances de gestión hechos públicos en los últimos días por algunos concejales del actual gobierno municipal, los ediles del PP consideran que se ponen "medallas ajenas" ante proyectos "heredados".

Así, los populares aseveran que la actual Concejalía de Obras "se atribuye" la ejecución de los planes municipales de la calle Santo Domingo, la plaza Santa Marina y la calle Sol, unos proyectos que, reiteran, fueron redactados y tramitados durante su mandato, quedando "únicamente pendiente" la fase de licitación. "Esa fase, precisamente, tuvieron que repetir por errores de procedimiento cometidos por el actual Equipo de Gobierno", indican en un comunicado emitido desde el PP local.

Sobre las obras en las bocacalles de Corredera y las calles Cañuelo, San Pedro y Rúa de Santa Catalina, en dicho texto aseguran que son actuaciones "que ya estaban proyectadas, licitadas y adjudicadas" por el Partido Popular antes de la moción de censura. "El actual gobierno municipal decidió resolver los contratos sin que sepamos los motivos y volver a licitarlos meses después, retrasando innecesariamente la ejecución de las obras", indican los populares.

Por otro lado, los ediles del PP han asegurado que fueron ellos quienes se encargaron de "reactivar y avanzar en la tramitación" del expediente de rebaja del grado de protección del edificio de las Carnicerías.

El derribo del inmueble de Santo Domingo o la rehabilitación de las cubiertas de Condes de Requena son proyectos que, desde el PP, también reclaman como "íntegramente impulsados" por su gobierno. Lo mismo que hacen con las mejoras en el acceso al campo de fútbol "V Centenario", que "ya estaban en fase de proyecto durante nuestro mandato".

Por otro lado, desde el PP, han criticado la "paralización" del proyecto de mejora de las cubiertas del cementerio municipal, el muro de contención de la calle Negrillo o el Huerto Bíblico, además del proyecto de la nueva perrera municipal.

Sobre la perrera, para el PP, resulta "sorprendente" que el concejal responsable, Javier Gómez Valdespina "asegure haber puesto en marcha" el CER, un programa que "ya estaba iniciado durante la gestión del Partido Popular".

Capítulo económico

Por otro lado, el Grupo Popular ha vuelto a criticar que el actual gobierno municipal haya "permitido la pérdida de más de 300.000 euros en subvenciones que podrían haber beneficiado directamente a los vecinos de Toro".

Entre ellas, exponen que se encuentran subvenciones nominativas "no solicitadas", la pérdida de participación en los planes municipales del año 2027, y la subvención por fiestas de Interés Turístico Regional, "desaprovechada por completo", han afeado desde el PP, que "suma" a esta lista la devolución de la subvención de 2024 de remanentes de la Diputación, destinada a inversiones en infraestructuras locales y que "ha quedado sin ejecutar por pura desidia administrativa".

La valoración que hace el PP del primer año de mandato del gobierno de coalición es un balance "desolador", en el que, aseguran, existen "cero proyectos propios, cero ideas nuevas, más de 300.000 euros perdidos y una gestión basada únicamente en adjudicarse el trabajo de los demás".

El Partido Popular de Toro considera que la ciudad "no puede permitirse más tiempo perdido ni más improvisación", y que Toro "necesita gestión, seriedad y compromiso". Algo que, en opinión del PP, "no se improvisa ni se copia: se trabaja", concluyen su comunicado.