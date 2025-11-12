Diez bodegas de la DO promocionan los vinos de Toro en "ProWine Shanghai"

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Toro está presente esta semana en la feria "ProWine Shanghai", que se celebra en la capital China desde este miércoles y hasta el viernes 14.

Hasta allí se han trasladado, junto con la DO Toro, diez bodegas que se integran en el stand isla institucional del propio ente regulador, en una acción promocional que "da continuidad" a la apuesta realizada en mayo con la asistencia a la feria celebrada en el mismo país, concretamente, en Hong Kong y que "va en la línea de apostar" por el mercado chino y sudeste asiático, dadas las "condiciones sobrevenidas y las dificultades" de otros mercados de exportación, como el estadounidense, según han expresado desde la DO Toro.

El área destinada a la Denominación de Origen Toro y sus bodegas incluye una zona de cata libre con 48 vinos acogidos al marchamo de calidad de Toro.

Asimismo, el presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, imparte este miércoles una masterclass en la que explicará las características que "hacen única" a la Denominación de Origen Toro y detallará su ubicación geográfica, los tipos de suelos, los tipos de uvas, su historia, su tradición y, por supuesto, los tipos de vinos que se elaboran en la zona, a través de un recorrido en cata de seis vinos.