Castilla y León, líder en turismo enológico con 624.460 visitantes en 2024, un 3,8 por ciento más

Castilla y León lideró la oferta de turismo enológico a lo largo de 2024, al recibir 624.460 visitantes, lo que supuso un crecimiento del 3,8 por ciento más de la mano de las nueve rutas del vino existentes en la Comunidad.

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acogió hoy un encuentro profesional, de la mano de la Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León, junto al apoyo de la Junta, con el objetivo de consolidar a la Comunidad como destino enoturístico de referencia, tanto nacional como internacional.

A ese respecto, el director general de Turismo de la Junta, Ángel González Pieras, dejó claro el compromiso del Gobierno autonómico con el sector, quien recordó que Castilla y León es “líder en la oferta y en la demanda”, además de incidir en el impacto directo del turismo enológico desarrollado por las nueve rutas de vino, que se cifra en los 18,5 millones de euros, dijo.

“El turismo del vino es muy importante como sector social y como redistribuidor de la riqueza dentro de una comunidad como la nuestra. Necesitamos que tanto el impacto directo e indirecto repercuta fundamentalmente en el territorio rural para su apoyo y desarrollo”, afirmó González.

La Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León presenta un nuevo proyecto. Conversación con turoperadores. / Miriam Chacón / ICAL

La jornada, que ha incluido un workshop profesional y una presentación del destino, fue el culmen de un intenso programa de trabajo de varios días en el que una veintena de agentes han recorrido las diferentes rutas para conocer de primera mano su riqueza, diversidad y gran potencial turístico para ofrecer experiencias auténticas, sostenibles y de alta calidad.

Apuesta conjunta

Por su parte, el presidente de la Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León, Miguel Ángel Gayubo, destacó que “unidos somos más fuertes, y es fundamental defender la diversidad y la grandeza que ofrece Castilla y León, convertida en un atractivo recurso turístico a nivel internacional”, apuntó.

Explicó que la finalidad es “unir sinergias” a partir de todas las rutas del vino y mostrar “toda la fortaleza” con la que se cuenta. Aclaró que cada una, por su cuenta, eran “fuertes” y se contaba con “mucho patrimonio, historia o gastronomía, pero a veces no podíamos mostrarnos fuera”.

De esta forma, se busca “optimizar” todos los recursos económicos y llevar a cabo eventos y actos para “mostrarnos todos juntos”, de la mano de la Junta, aclaró, para mostrarse como una “asociación potente”, que engloba a más de 300 bodegas y una cifra superior a los 600 pueblos, señaló.

Posible nueva ruta

Gayubo también adelantó, aunque sin poder dar muchos detalles, de la existencia de una nueva ruta que está a punto de certificarse, quien subrayó que, si tiene a bien unirse a esta asociación, será “positivo para los grandes, pero todavía más para los pequeños, porque ofrece mucha visibilidad”, apostilló.

La Asociación de las Rutas del Vino de Castilla y León engloba a más de 300 bodegas y 600 pueblos

Desde el pasado domingo 9 de noviembre y a lo largo de tres días, los profesionales han podido conocer de primera mano el patrimonio natural, histórico, cultural, gastronómico y tradicional que caracteriza cada una de estas zonas vitivinícolas, comprobando el enorme potencial del enoturismo como motor de desarrollo rural, cohesión territorial y promoción del turismo de calidad.

En este viaje de familiarización han participado un total de veinte agencias de viajes nacionales, especializadas en turismo cultural, enogastronómico y de experiencias a medida, entre ellas reconocidas firmas del sector del lujo, el turismo receptivo y los viajes temáticos.

A través de este tipo de iniciativas profesionales, así como la reciente presentación a operadores y prensa especializada que se realizó la semana pasada en Madrid, la Asociación Rutas del Vino de Castilla y León se consolida como una herramienta de promoción enoturística que une los intereses de las nueve rutas del vino de la Comunidad e impulsa el trabajo conjunto, la excelencia del servicio y la visibilidad de las zonas de producción.