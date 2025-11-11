La Casa de Cultura acoge un "café" para hablar sobre la relación de los toresanos con el comercio local tradicional

La Casa de Cultura de Toro acogerá el viernes, 14 de noviembre, una reunión del tipo "focus group" que servirá para charlar sobre la experiencia de los ciudadanos en su relación con el comercio tradicional de la localidad.

Los objetivos de la reunión son explorar la experiencia del consumidor con el comercio local tradicional, principalmente, centrada en los factores que valoran, las "motivaciones" y "puntos débiles" y las buenas prácticas percibidas.

Asimismo, se tratará de "sensibilizar" a los asistentes sobre la importancia del comercio tradicional como "heramienta de cohesión territorial, lucha contra la despoblación y consumo sostenible".

El encuentro, abierto a la participación de todas las personas que quieran asistir, comenzará a las 11.00 horas en el Salón de Actos del edificio y su duración prevista será de en torno a una hora.

La actividad se enmarca dentro del proyecto ICCO - Interreg España-Portugal, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Toro y la Cámara de Comercio de Zamora, entre otras entidades.