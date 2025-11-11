La asociación "Lagarada" de Morales de Toro organiza una excursión a Navipark

La asociación cultural "Lagarada" de Morales de Toro ya ha puesto fecha y destino para su próxima excursión de Navidad.

La misma tendrá lugar el sábado 29 de noviembre, con destino al parque temático navideño "Navipark Madrid", en Móstoles.

El precio del viaje de ida y vuelta en autobús es de 20 euros por persona y el acceso al recinto es gratuito.

La comida y las actividades a realizar durante la jornada correrán por cuenta de cada persona.

El plazo de inscripción para las personas interesadas en asistir, que también podrán ser no socios del colectivo moralino, finalizará el viernes 14 de noviembre, y podrá hacerse a través de las redes sociales de la asociación.

No obstante, desde "Lagarada" han recordado que debe salir un número mínimo de personas para llevar a cabo la actividad y que, una vez pagada la excursión, no se devolverá el importe de la misma salvo que se ocupe esa plaza vacante.

El horario de salida desde Morales de Toro será a las 11.30 horas y la hora de llegada al parque está prevista hacia las 14.30 horas, aproximadamente.

La salida de regreso desde allí se hará sobre las 21.30 horas.