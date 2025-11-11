Aprendices de la autoprotección y la evitación de riesgos en Toro

Toro ha acogido este martes una jornada transversal a toda la población con el objetivo de transmitir la "cultura" del Plan de Promoción de la Autoprotección que tiene en marcha la Junta de Castilla y León ante los tres tipos de peligros: naturales, antrópicos —los creados por el ser humano— y tecnológicos, y "ver cómo nosotros daríamos respuesta de forma muy genérica" y tener como referencia "lo más importante": el teléfono de emergencias 1-1-2 "y después, ante cualquier peligro, tener unas nociones básicas".

Una pareja de técnicos de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha impartido un taller básico de primeros auxilios en el que se daban dos escenarios: la reanimación cardiopulmonar (RCP) y los atragantamientos, tanto parciales como completos. Durante la mañana, en la Plaza Mayor y, por la tarde, en la plaza de Santa Marina, han explicado a los ciudadanos que se han acercado cómo deberían actuar en términos generales para "ser la primera respuesta ante una emergencia".

Paralelamente, técnicos del programa visitaron esta mañana uno de los institutos de Educación Secundaria para explicar a sus alumnos ciertos peligros y cómo actuar ante ellos. Además, la actividad fue interactiva porque los estudiantes pudieron participar en un "Trivial de la Autoprotección" para "que aprendan, profundizar en lo que se sabe y concienciar".

Los técnicos también visitaron los comercios locales, donde entregaron información sobre el programa "Fomento de la autoprotección entre el empresariado de Castilla y León y CIM-BSE", así como material promocional.

"Hay tantos peligros que es complicado abarcar todos, pero damos lo más básico e intentamos concienciar a la población ", "intentamos evitar el peligro, aunque hay algunos que no son evitables", explicaba uno de los profesionales.

Mesa para profesionales

Mesa participativa para agentes facilitadores del territorio en la Casa de Cultura. / Cedida.

Asimismo, la Casa de Cultura ha acogido por la mañana una mesa participativa dentro del Plan de Autoprotección de la Junta de Castilla y León, que ha estado destinada a agentes facilitadores del territorio, aquellos "implicados" dentro de la gestión de emergencias, como Policía Local, Protección Civil, bomberos y la propia entidad local, y que contó con la presencia de un responsable del Centro Coordinador de Emergencias autonómico.

Allí se trataron las emergencias más comunes del municipio, los tipos de riesgos que se pueden dar y cuáles son los planteamientos de autoprotección de emergencias, "aquellas acciones encaminadas a la prevención o protección de la ciudadanía dentro del municipio".

La actividad ha estado organizada por el Ayuntamiento de Toro, en colaboración con ProtecCyL y la Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), y cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León.