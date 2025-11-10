Toro acoge una jornada para impulsar la autoprotección comunitaria y la cooperación ciudadana

Una jornada servirá en Toro este martes, 11 de noviembre, para fomentar la seguridad y la cooperación ciudadana.

La iniciativa busca fomentar la cultura de la autoprotección y la cooperación ciudadana ante emergencias, con dos actividades que se desarrollarán a lo largo del día:

Durante la mañana, en horario de 10.00 a 14.00 horas, la plaza Mayor acogerá la instalación de un "stand" informativo.

El público podrá acercarse al puesto, donde se ofrecerán consejos prácticos sobre autoprotección, materiales divulgativos y demostraciones sobre cómo actuar ante diferentes tipos de riesgos naturales, tecnológicos o antrópicos.

La actividad será una "oportunidad" para conocer de primera mano los recursos de protección civil y descubrir cómo cada persona "puede contribuir a una comunidad más segura y preparada".

La segunda parte de la jornada se trasladará por la tarde al edificio de la Casa de Cultura. Allí se desarrollará la Mesa Participativa sobre Autoprotección Comunitaria a partir de las 17.00 horas.

La misma supondrá un "espacio de diálogo y cooperación" que reunirá a profesionales de la protección civil, emergencias y gestión de riesgos, así como a representantes institucionales.

Aunque está principalmente dirigida a profesionales del sector, la sesión también estará abierta al público general que esté interesado en conocer de cerca cómo se coordina la autoprotección a nivel local y transfronterizo.

En la mesa, se abordarán temas como la coordinación entre los sistemas de protección civil de Castilla y León y la región portuguesa CIM-BSE, los principales riesgos que afectan al territorio, o medidas y consejos para mejorar la autoprotección a nivel municipal y comunitario.

El Ayuntamiento de Toro ha agradecido la "implicación" de la ciudadanía en las actividades, al mismo tiempo que ha lanzado una invitación a los habitantes de la localidad para participar en esta jornada "de concienciación, colaboración y aprendizaje común" que tiene como objetivo "construir un entorno más seguro y resiliente".

La actividad está organizada por el Ayuntamiento de Toro, en colaboración con ProtecCyL y la Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela (CIM-BSE), y cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León.