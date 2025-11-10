La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo

La jueza de Toro acaba de ser suspendida de empleo y sueldo durante seis meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las quejas reiteradas ante el Colegio de Abogados de Zamora, que instó al órgano de gobierno de los jueces a que tomara medidas para reconducir esta situación. La noticia ha cogido por sorpresa al colectivo profesional, que lleva tiempo criticando el retraso en la instrucción y en la resolución de denuncias y demandas que llegan al Juzgado toresano, del que tomó posesión la magistrada Susana Muñoz Hernández en 2019.

Algunas causas que deberían estar listas para calificar por la Fiscalía, la acusación particular y la defensa, llevan años de tramitación, como el intento de asesinato de la mujer rescatada de una bodega en Fuentesaúco, cuyas pruebas, incluidas las de ADN, llevan aportadas desde hace más de un año, pero acumula un retraso de casi tres años cuando debería estar ya listo para juicio en el Juzgado de lo Penal o la Audiencia de Zamora, máxime cuando la perjudicada es una víctima de violencia de género con riesgo extremo para su vida, cuyo exmaltratador lleva un dispositivo GPS para mantenerlo localizado las 24 horas del día hasta que se dicte una sentencia.

"Una justicia lenta no es justicia"

Este es solo un ejemplo de los muchos que cuentan abogados y abogadas de Zamora, aunque quizás el más significativo por la gravedad de los hechos. Algunos de los letrados consultados confirman el retraso significativo en las sentencias que tardan un año o más en dictarse, con lo que se cumple el conocido dicho de "una justicia lenta, no es justicia", indican.

La estadística anual confirma que desde 2019 el tiempo medio de resolución de asuntos ha ido creciendo de forma exponencial, desde los ocho meses y seis días de 2018 al año a los 13 meses que se registraron. La comparativa con otros juzgados de la provincia como los dos de Benavente no dejan en buen lugar al de Toro. La tasa de pendencia, el número de asuntos por resolver al final del año 2024, era de 0,61 en los juzgados de Benavente, que recibieron 3.476 asuntos en ese periodo y heredaron 2.006 causas de 2023, una diferencia significativa respecto de la actividad de Toro, que aún así tiene una tasa de pendencia de 1,09 al cerrar el ejercicio de 2024, frente a la de 0,38 de los seis juzgados de la capital.

La tasa de congestión en la instancia toresana era en esa anualidad de 2,09; la de sentencias de 0,17; y la de resolución de asuntos de 0,82. Este órgano judicial inició ese año con 1.074 causas pendientes de tramitar y resolver, registró 1.495 a lo largo de 2024, es decir, acumuló en tramitación 2.568. De todos esos casos la jueza expedientada resolvió mediante autos o sentencias 1.229 y dejó pendientes 1.339 asuntos.

Esos parámetros comparados indican que en Toro existe un retraso considerable en la tramitación y resolución de las causas judiciales respecto de Benavente, ya que la tasa de resolución en los dos juzgados de esta localidad suma 0,98; la de pendencia, 0,61; la de sentencia 0,26; y la de congestión 1,60. En Zamora capital, en los seis juzgados tomado en bloque, se sitúan en una tasa de 1,05; la tasa de sentencia es de 0,22; y la de congestión, de 1,40.