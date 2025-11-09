Hallan al hombre de 61 años desaparecido en Toro

Después de una tranquila jornada dominical en Toro, la llegada de la noche ha supuesto un nuevo sobresalto para los vecinos de la localidad debido a la desaparición de uno de sus habitantes. Tal y como han dado a conocer desde la Guardia Civil, se ha puesto en marcha un operativo de búsqueda para dar con el paradero de un varón de 61 años, al que se le habría perdido la pista durante la tarde de este domingo. Según han explicado desde el instituto armado, esta persona debía regresar a la residencia que Intras tiene en el municipio a las 20:00, pero el personal de dicho centro ha dado la voz de alarma por su ausencia.

La notificación de la Guardia Civil hizo público que este sexagenario llevaba sudadera y cazadora azul, así como un pantalón vaquero y zapatillas azules. De igual manera, se ha remarcado que se trata del segundo episodio de similares características con el mismo protagonista, después del ocurrido a mediados del mes de mayo. La Comandancia de la Guardia Civil de Zamora puso en marcha un dispositivo de búsqueda DByLDES, dirigido y coordinado por el Sargento Comandante del Puesto de Arcenillas. Además, también se ha puesto sobre aviso a los miembros del Equipo PEGASO para incluir drones en la búsqueda si fuera necesario.

Llegó por su propio medio

Después de que componentes del operativo de búsqueda hubieran comprobado diversas zonas de la localidad y establecimientos habituales que frecuentaba la persona desaparecida, unos minutos después de las once de la noche el desaparecido se presentó por su propio pie en la residencia y fue llevado al centro hospitalario para comprobar su estado de salud.

Episodio similar en mayo

El aviso de la desaparición también supone una llamada a la ciudadanía para su colaboración, a la que se pide contactar con los servicios de emergencias en caso de tener algún tipo de información sobre lo ocurrido. La propia Guardia Civil valora también la posibilidad de activar en las próximas horas otras unidades de su cuerpo y a los especialistas que forman parte de la USECIC, la Unidad Aérea de León o el Grupo Cinológico con perros especializados en la búsqueda de personas. El objetivo último de este despliegue es poder encontrar en buen estado a este varón de 61 años, tal y como ocurrió el pasado 11 de mayo.