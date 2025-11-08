Un "intenso" año para adaptar Toro al siglo XXI

El equipo de Gobierno de Toro celebra su primer año de mandato con Ángeles Medina al frente en el que ha sido un periodo "muy intenso", en el que "no hemos parado desde el primer momento y que creo que está dando sus frutos". Palabras de satisfacción pronunciadas por el concejal de Deportes y Promoción de la Ciudad de Toro, Carlos Rodríguez Casares.

Balance positivo conjunto el adoptado tanto por Rodríguez Casares como por los concejales de Urbanismo, Patrimonio y Cementerio y de Seguridad Ciudadana. Aseguran "en la calle nos dice la gente que están apreciando un cambio en Toro", fruto de las numerosas actuaciones que se están adoptando en las respectivas áreas, algunas de manera transversal, que han permitido impulsar nuevas citas deportivas, obras altamente demandadas y modernizar los servicios y medios, por ejemplo de la Policía Local.

Todo ello con retos aún por culminar como es la rebaja de la protección del edificio "Carnicerías", la implementación de un software de gestión que permita digitalizar los servicios de seguridad ciudadana o el avance para la construcción de viviendas de protección en el casco histórico.

En el caso del edificio "Carnicerías", una de las actuaciones más demandadas, ya se ha concluido la redacción del documento para rebajar el nivel de protección estructural a protección ambiental, paso necesario para poder efectuar las intervenciones (demoliciones y desmontajes) no permitidas con la actual consideración. La petición ya se está tramitando de cara a su aprobación inicial, tal y como confirmaba la responsable del área, Ruth Martín Alonso.

Otra de las actuaciones que tendrá continuidad de cara a 2026 será el proyecto de construcción de viviendas públicas en el casco histórico. Precisamente, el último pleno aprobó la compra de un solar situado en el número 18 de la calle Judería, con capacidad para 37 viviendas. Un proceso que sale a la luz tras una búsqueda "bastante grande" desde inicios de año hasta dar con los terrenos idóneos.

Unas actuaciones que vienen acompañadas de destacadas mejoras como la pavimentación y renovación de redes y canalizaciones en la calle Santo Domingo, vial norte de la Plaza Santa Marina, así como de la calle Sol en Tagarabuena para mejorar la accesibilidad dotándolas de más zonas de aparcamiento. De la misma forma, se ha dado respuesta a la alta demanda para hacer más accesibles las bocacalles de Corredera y ya se han adjudicado las obras en Cañuelo y San Pedro, calle Empredada y Consejo, Costanilla de San Lorenzo y Trucos y Rúa de Santa Catalina que contarán con aceras "rebasables".

En total, cerca de 25 actuaciones que también incluyen la reparación de cubiertas del Palacio de Condes de Requena, el derribo del inmueble municipal en Santo Domingo para dignificar el acceso al pabellón y darle un nuevo uso o la redacción de la segunda fase de las mejoras en la piscina de verano, que incluirá el proyecto de reforma de los vestuarios, aseos y duchas. Las previsiones apuntan a que estas obras verán la luz en el verano del próximo año dándole "un aire moderno" a las instalaciones.

El área de Urbanismo también ha dado continuidad a la ampliación del cementerio municipal mediante al construcción de nuevos nichos y sepulturas, al tiempo que se han realizado mejoras de carpintería en el archivo municipal, cunetas y drenajes perimetrales en el Campo de Fútbol V Centenario y en la piscina climatizada, donde se ha procedido a la sustitución de codos del sótano así como del sistema de arenas y filtro del vaso de la piscina para cumplir con la normativa en materia de sanidad, entre otros.

Sepulturas en uno de los cuarteles del cementerio municipal de Toro. | LOZ / M. J. C.

Por último, se ha anunciado la próxima licitación de la segunda fase de urbanización de la plaza de Santa Marina, que permitirá integrar los restos de la antigua iglesia una vez ya se ha completado el informe técnico.

Un cuerpo adaptado al siglo XXI

"Tenía muy claro que había que dotar a la policía local de las herramientas y los medios necesarios y acordes al siglo XXI". Con estas palabras manifestaba el concejal de medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Comunicación y Coordinación del Barrio de Tagarabuena, Javier Gómez Valdespina, mostraba una preocupación directamente ligada al "clima de inseguridad ciudadana", lo que instaba a acometer una "profunda modernización" para combatir los robos.

Una de las medidas más efectivas, también tranquilizadoras para la ciudadanía reconoce, ha sido la instalación de una docena de cámaras de control de tráfico, de las cuales 8 se localizan a lo largo del perímetro en todos los accesos de la ciudad. Este sistema avanzado CCTV dotado con inteligencia artificial, permite identificar el número de matrícula, el tipo de vehículo, la marca, el color y la dirección del vehículo, además de realizar búsquedas en tan solo 4 clics. Un sistema que califica de "éxito" tanto entre los cuerpos de la Guardia Civil y policía local como entre los propios ciudadanos donde "esa sensación de inseguridad ha desaparecido" bajando además notablemente el número de robos.

Adicionalmente, los agentes incorporan a sus funciones la realización de controles de drogas gracias al acuerdo alcanzado con el Laboratorio de Toxicología del Instituto de Ciencias Forenses de la Universidad de Santiago de Compostela, especializado en análisis toxicológicos. Se ha procedido a la instalación de un sistema de videovigilancia en el Seminario, se les ha dotado de una nueva emisora de radio digital con un alcance superior a 30 kilómetros, además de la probación del complemento retributivo de "cobertura de turnos por necesidades de servicio" a efectos de retribuir la disponibilidad ante la escasez de agentes existentes en plantilla. Este complemento asciende a 350 euros brutos/mes que han empezado a percibir desde enero de este año.

Por último, se trabaja en la incorporación "en los próximos meses" de un software de gestión que permitirá digitalizar el servicio de Seguridad Ciudadana mejorando la comunicación interna, planificación de los servicios, la gestión documental, la seguridad, la tramitación y trazabilidad de los expedientes y agilizar los tiempos de respuesta ante incidencias.

Un operario instala una de las nuevas cámaras de tráfico. / C. T.

En lo relativo al barrio de Tagarabuena, en los próximos días se procederá a la instalación de un sistema de calefacción en el Teleclub. El sistema elegido ha sido una estufa de pellets que permitirá a los usuarios hacer uso de este local municipal durante el invierno.

En Medio Ambiente se ha procedido a la compra de una jaula-trampa para la captura de gatos callejeros dentro del Plan de Captura, Esterilización y Retorno (CER). Al tiempo, se están localizando nuevos puntos de captura de palomas para reducir su presencia en la ciudad, apostando por la creación de nuevos espacios verdes, la lucha contra las escombreras ilegales y la oposición a la instalación de plantas de biogás en el entorno de Toro.

En este punto, Gómez Valdespina recordaba la posición adoptada en el último pleno ordinario instando a todos los consistorios del alfoz a que adopten "las mismas medidas" preventivas recordando que "no es el modelo alemán (bien dimensionado y concebido para una economía circular) el que quiere implantarse aquí". En este sentido, volvía a reiterar uno de los proyectos, la de la planta de Villardondiego que está proyectada "en unos terrenos potencialmente inundables", lo que considera "un disparate"

Compromiso con el deporte

Por último, la concejalía dirigida por Carlos Rodríguez Casares ha resumido un año marcado por "importantes avances en infraestructuras, nuevas propuestas deportivas y el mantenimiento de eventos consolidados que refuerzan el papel del deporte como eje vertebrador de la vida local".

Entre las principales actuaciones se encuentra la mejora del pabellón municipal (con alumbrado más eficiente, reparación de espalderas, rejillas en las duchas de los vestuarios y un descalcificador), del polideportivo (mantenimiento de la pista de atletismo y la reforma integral del frontón así como la ampliación de espacios de sombra en la piscina estival) y del Campo de Fútbol V Centenario.

Al tiempo, en lo que va de 2025 se han incorporado nuevas citas al calendario deportivo de la ciudad como la Gira Megacracks de fútbol sala con la participación de colegios, el lanzamiento de la App Liga Actívate, el I Open de Dardos Ciudad de Toro, el I Campeonato de Ajedrez “Cabeza de Toro” y se ha celebrado en Toro una etapa de la Vuelta a Zamora. Además, se ha presentado la nueva Escuela Vintorobike MTB para jóvenes, así como la creación de una nueva asociación de piragüismo, ampliando la oferta deportiva para todas las edades.