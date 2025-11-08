El Ayuntamiento mejorará la seguridad vial en las "tres carreteras" de Toro

El Ayuntamiento mejorará la seguridad vial en las avenidas Ronda de Corredera y Carlos Latorre de Toro con el fin de tratar de evitar que se produzcan nuevos atropellos mortales en dichas vías.

Con ese motivo, el concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Gómez Valdespina, a quien acompañaron los ediles María Velasco y Francisco Rodríguez, se reunió ayer con el jefe provincial de Tráfico en Zamora, Alfonso Ibáñez Colmenares, con el jefe y subjefe de la Policía Local, Ramón Gómez y José Espías, respectivamente, y el ingeniero municipal.

Durante el encuentro, se "puso sobre la mesa la problemática" que ha habido en los últimos meses con varios atropellos mortales y que "hay que tomar las medidas para minimizar de alguna manera que se produzcan este tipo de accidentes".

Estas medidas se traducirán en la colocación de bandas reductoras de velocidad, en concreto, del tipo cojín berlinés, con unos pivotes para delimitar los carriles; también se pondrán "dientes de dragón", unas marcas viales pintadas en el suelo para "crear la sensación de que el carril se reduce y que los vehículos vayan más despacio y cumplan la velocidad", junto con unas bandas sonoras reflectantes, "que también dan la sensación de que el carril se estrecha para que ayude a reducir la velocidad", ha explicado Gómez Valdespina.

Por otro lado, el edil ha indicado que también se mejorará la iluminación a lo largo de toda la vía. Asimismo, se va a contemplar la posibilidad de poner radares para "mentalizar a la gente de que vaya a la velocidad correcta y vaya más despacio".

El edil ha asegurado que se reforzarán los "puntos conflictivos" y los cruces "más importantes", como el paso de peatones ubicado a la altura del instituto Cardenal Pardo Tavera.

"Lo importante es que los conductores reduzcan la velocidad y se adapten al límite de los 30 km/h", ha expresado el edil.

Estas medidas se llevarán a cabo con una "pequeña inversión que vamos a reflejar en los presupuestos" de 2026, en los que se destinará una partida para poder abordar este asunto "cuanto antes porque es un tema que preocupa a la ciudadanía y es responsabilidad del Ayuntamiento intentar mejorar la seguridad vial para que no ocurran este tipo de atropellos", ha explicado Gómez.

La puesta en funcionamiento de los semáforos, descartada

Javier Gómez Valdespina explicó después del encuentro mantenido para abordar el asunto de la seguridad vial que ninguna de las tres partes profesionales que participaron —jefe provincial de Tráfico, Policía Local e ingeniero municipal— ha apostado por los semáforos porque es una medida que "está en desuso y no trae tampoco tan buenos resultados" ya que "hay otras opciones que son mejores".

Así, Gómez ejemplificó que "ante un cojín berlinés, tú frenas sí o sí; un semáforo te lo puedes saltar". "Es una solución que los expertos dicen que no es la más apropiada".

El edil responsable del área de Seguridad Ciudadana aseveró que "la mejor de las soluciones" sería una "humanización" de la travesía y "convertirla" en calle, haciendo los carriles más estrechos para que la velocidad de los vehículos sea "la más adecuada" al límite existente de 30 kilómetros por hora "porque la sensación que tiene un conductor es que vas por una travesía y puedes ir más deprisa, pero, realmente, vas por una calle de un municipio y tienes que ir a 30 km/h".

Pero, según ha explicado Gómez Valdespina, es "inviable" porque, "ahora mismo, el Ayuntamiento no cuenta con medios económicos para abordar esa humanización y habría que buscar una subvención europea o algún tipo de ayuda".