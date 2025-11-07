Seis personajes de arraigo local formarán la nueva Comparsa de Gigantes "Ciudad de Toro"

La nueva Comparsa de Gigantes "Ciudad de Toro" estará formada por tres parejas de personajes con una "relación indiscutible" con Toro.

Doña Elvira y Fernando "el Católico", María de Molina y el conde-duque de Olivares, y el Tío Babú y la Labradora son las figuras cuyos bocetos se han presentado este viernes en el Ayuntamiento y en cuya confección ya trabaja Creaciones Menga.

El coordinador del proyecto, Francisco Iglesias Escudero, explicó que tratarán de representar en los personajes "todos los estados de la vida, desde personas más jóvenes a más mayores" y todas las figuras, de tres metros de altura, llevarán algún elemento en la mano que ayude a identificarlos.

En la primera y más joven pareja, formada por Doña Elvira y Fernando "el Católico", la indumentaria de ella estará basada en los frescos del panteón real de San Isidoro de León; mientras que la figura de él, en un retrato que se conserva en el Museo del Prado.

La pareja de mediana edad estará representada en los personajes de María de Molina y el conde-duque de Olivares. La figura de la Señora de Toro llevará un traje basado en el Pórtico de la Majestad de Toro, "irá vestida de Colegiata", con los emblemas de León y Castilla en el pecho. Por su parte, el valido de Felipe IV, que falleció en Toro, se realizará tomando como referencia un retrato de él que pintó Velázquez y estará vestido "a la manera española". "Es uno de los trajes más complejos porque está retratado con todo detalle", explicó Iglesias.

Finalmente, dos personajes típicamente toresanos, los que representarán a la mayor edad, formarán la tercera pareja. Estos son el Tío Babú y la Labradora toresana. Con ellos, se pretende dar cabida en la comparsa a la "parte de la vida tradicional en la zona".

El Tío Babú, personaje popular del imaginario colectivo, estará vestido "a caballo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX" y en él se representará el trabajo en el campo y las "generaciones de toresanos" que lo han llevado a cabo.

Por su parte, la Labradora toresana será el "arquetipo de la mujer de Toro vistiendo sus mejores galas" y llevará una reproducción de piezas originales de la joyería de Toro.

Todas las figuras, como ha explicado Francisco Iglesias, estarán ataviadas conforme a su personalidad y a lo que representan y, para confeccionar la indumenaria histórica, se cuenta con la asesoría de expertos del Museo del Traje.

Además, la orfebrería que los complementará se realizará de manera artesanal. "Verlos en la calle será ver varios siglos de historia de la moda de un plumazo", ha dicho Iglesias.

"Va a ser un trabajo en el que vamos a poner mucha ilusión porque se juntan muchas disciplinas y mucho trabajo de investigación", ha explicado el responsable del proyecto, que ha asegurado que el resultado será "una de las comparsas históricas más importantes de España" por la "riqueza y prestancia de los personajes y por la simbiosis con la ciudad".

El concejal de Cultura, Javier López Calero, dijo que intentarán estrenar la comparsa entera en las próximas fiestas de San Agustín, "pero nos comprometemos a tener cuatro" y, en ese caso, los dos restantes estarían listos para la Fiesta de la Vendimia de 2026.

Asimismo, López ha asegurado que "desde el día 1, fue para mí una prioridad ponerme a trabajar en este proyecto que se hace realidad".